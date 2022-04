Azagra gestionará este año 6,2 millones

El Ayuntamiento de Azagra, con los votos favorables de Navarra Suma y la negativa del PSN, dio luz verde este jueves en sesión plenaria al presupuesto que regirá el municipio este año, un documento "histórico", en palabras del alcalde Rubén Medrano, que asciende a 6,2 millones de euros. La importante subida (normalmente en presupuesto municipal ronda los 3,3 millones) se debe a que han recogido los 2 millones de euros del crédito que solicitarán para urbanizar y levantar el centro rural de atención diurna y el hogar del jubilado.

Las inversiones, por lo tanto, explica Medrano, se disparan este ejercicio hasta los 2,9 millones de euros. Además de la partida estrella, el Consistorio ha habilitado 334.000 euros para llevar a cabo la mejora del entorno de la variante (valla protectora, nuevas paradas de autobús, etc) y 200.000 euros para pavimentar algunas calles del casco urbano y del polígono.

Además, han fijado 60.000 euros para habilitar un ascensor y mejorar las escaleras de la biblioteca, 30.500 euros para arreglar las instalación eléctrica de los edificios públicos, 30.000 euros para embellecer la entrada al municipio llegando desde San Adrián, 20.000 euros para adecentar un circuito de marcha nórdica, dos partidas 20.000 euros para subvencionar a los agricultores afectados por la riada y para adecentar la escuela infantil, 18.000 euros para adquirir un coche para la policía local, 14.000 euros para iluminar el Paseo del Río, y varias partidas de 10.000 euros para derribar edificios, mejorar el alumbrado público y adecuar algunas salas del pabellón.

otras cifras

El alcalde apunta, además, que han subido la partida de fiesta de septiembre hasta los 215.000 euros y que para la Juventud han dejado 72.000 euros puesto que ampliarán los días festivos.

El resto de partidas prevalecen más o menos con respecto al pasado ejercicio. "Es un presupuesto histórico, con importantes inversiones de futuro que, es cierto, también condicionará los presupuestos del futuro porque aumentará la carga financiera. Sin embargo, creemos que endeudarnos es clave porque es un proyecto, el del centro de día, muy necesario para el pueblo. Además, el resto de inversiones también responden a necesidades que tenemos".

Por su parte, Juan Minchán, portavoz del PSN, motiva su negativa alegando que "aunque han mejorado, apenas nos han integrado en las negociaciones del presupuesto. Además, presentamos varias propuestas que no han sido atendidas".

subida sueldo alcaldía

Rubén Medrano ha anunciado que se subirá el sueldo y pasará de cobrar 33.000 euros brutos anuales a 34.320 euros por el cargo que desempeña con dedicación exclusiva.

Este cambio, asegura, "supone actualizar mi sueldo; me subiré el 2% que se les ha subido a los funcionarios, y que también han hecho algunos cargos políticos: lo correspondiente a los años 2020 y 2022". En su día, insiste, "me comprometí a bajármelo porque el anterior alcalde se lo había subido un 30% y lo critiqué; me pareció lo más justo".

El PSN criticó esta subida ya que, en palabras de Minchán, "entendemos que es un cargo de mucha responsabilidad, 24 horas, 365 días al año, y que eso se tiene que pagar, pero nos parece poco serio y honrado que se escude en la subida de los funcionarios y no diga abiertamente que se equivocó y que quiere subirse el sueldo",

los detalles

valoración

