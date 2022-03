Fiesta con sabor local en Ihabar

Para dar la bienvenida a la primavera, y a la vez poner en valor el primer sector, una cuadrilla de Ihabar pensó en celebrar la apertura del queso de la nueva temporada. La idea gustó y pronto se unieron otras cuadrillas que aportaron más propuestas. Así, con la ayuda del concejo se preparó un programa completo de actos con mucho sabor local, una fiesta que volvió a reunir en la plaza a este pueblo en un día primaveral. "Era algo que teníamos pensado desde hace tiempo pero con pandemia no se podía. Hay muchas ganas", destacó el presidente del concejo, Oskar García.

Así, Udaberri Eguna arrancó con el corte del queso de esta temporada de Arbeltz, la quesería del ex pelotari Pablo Urrizelki y Naiara Calderón, a cargo de otro pelotari; Oinatz Bengoetxea. Fue también un pequeño homenaje al de Leitza en reconocimiento a su brillante trayectoria en los frontones.

Después no faltó un almuerzo para probar el nuevo queso "muy bueno", según aseguraban, amenizado por música y bertsolaris además de juegos y un taller para los y las txikis. Mientras, deliberaba el jurado del concurso de postres elaborados con queso de oveja. Se presentaron 23. Con una población de en torno a 140 personas, la mayoría de las casas, por no decir todas, participaron en el certamen. La ganadora fue Nerea Huarte con una tarta de cuajada. Entre el segundo y el tercero hubo empate entre el brazo de gitano de Jokin Huarte y el sorbete de Visi Jaka y Miren Huarte.

Lo cierto es que el jurado, formado por el chef Uli Mejía así como Fermín Irurzun, Miriam Erbiti, Iñaki Ocaña y Eyi Ayestarán; no lo tuvo nada fácil, dado el alto nivel de los postres a concurso, con una cuidada presentación y todavía mejor sabor. A la hora de valorar tuvieron en cuenta especialmente los valores gastronómicos como gusto, regusto y sabor a leche además de contraste y matices, presentación originalidad y técnica. En relación a los premios, los tres primeros recibieron una comida para dos personas en el restaurante Cara Vinagre y Braulia del Hotel Maisonnave además de txapela para la ganadora.

Alubias de Ihabar de primer plato

Los postres se pudieron degustar al final de la comida popular que reunió a un centenar de personas en la plaza. El menú también Kilómetro 0, alubias y cordero de Ihabar. De primer plato se encargó Fermín Irurzun, que cocinó 8 kilogramos de "la alubia de siempre, mejor que la de la Tolosa"; semilla se ha transmitido de generación en generación, también la receta. "Las he preparado como hacía mi madre. Con tocino, y rabo de cerdo. No me han dejado meter más", contaba. Su hermano Pruden se encargó de la materia prima. La tarde continuó con una animada sobremesa, con un hinchable para los y las txikis. Para recuperar fuerzas hubo chocolatada, también de producto local, de las vacas de David Irurzun.

Esta fiesta también era una manera de agradecer al pueblo de Ihabar su acogida, según destacaba Urrizelki, que llegó a este concejo de Arakil en 2019, después de conocer el oficio durante 9 años en Legorreta, tras su retirada de la pelota profesional por lesión en 2010. "Comenzamos muy jóvenes, con 24 años y para entrar en el sector hay que hacer unas inversiones muy grandes, no nos veíamos todavía", recordaba. Lo cierto es que el trabajo les gustó y tenían mano. Con dos hijos, pensaron en crear su propia explotación más cerca de sus raíces, Estella en su caso y Etxarri Aranatz en el de su pareja. En la actualidad cuenta con medio centenar de ovejas latxas.