Bakaiku convoca el primer auzolan del siglo XXI para mejorar las fuentes

Después de que el 62% de los y las bakaikuarras decidieran en consulta popular su recuperación, el Ayuntamiento de Bakaiku ha convocado para el próximo 9 de abril el primer auzolan del siglo XXI. Será para arreglar y sanear las fuentes de Angoi, Anbe y Erdikoa. El plazo para apuntarse finaliza el viernes 25, a través del correo udala@bakaiku.eus, enviando un mensaje al teléfono 622268161 o en la secretaría municipal.

La quedada será a las 8.30 horas en la puerta del Ayuntamiento, dónde se repartirán las tareas y se formarán los grupos. Las labores a realizar serán la limpieza de los tejados, y el lijado y protección de la madera con barniz. Asimismo, se pintarán las paredes y se saneará la piedra. El Ayuntamiento se encargará del material necesario. No obstante, si se prefiere, se puede llevar herramienta propia. Habrá un descanso de unos 15-20 minutos para el almuerzo, del que también se encargará el Ayuntamiento.

La recuperación del auzolan era un proyecto prioritario en el proceso participativo puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2018 para definir un plan estratégico con el horizonte de 10 años. Dada la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2019, se decidió comenzar a trabajar en dicho plan con el trabajo comunitario. Lo siguiente fue celebrar una consulta, y ante los resultados, se elaboró una ordenanza para regular el auzolan.

Entre otras cuestiones, se recoge que están obligados a participar en uno al año los vecinos y vecinas de entre 18 y 55 años. No obstante, existe la posibilidad de enviar un sustituto, una vez se comunique con antelación al Ayuntamiento y la confirmación expresa del sustituto. Si bien históricamente ha estado ligado a trabajos físicos, se considera auzolan cualquier prestación personal que contribuya al desarrollo social, económico o cultural de Bakaiku. Así, los y las bakaikuarras pueden proponer trabajos que consideren auzolan, y que a su vez estén dispuestas a ejecutar, cuándo y cómo. No obstante, el derecho de aprobación es potestad del Ayuntamiento. Además, el llamamiento a auzolan puede ser individual o colectivo. En ambos casos, el Ayuntamiento se encargará de gestionarlo y estará obligado a asegurar a las personas que participen.

El no realizar el auzolan conlleva multa, equivalente al doble del salario mínimo interprofesional, en torno a 60 euros.

Renovación de la cubierta de las viejas escuelas

Otra de las prioridades contempladas en el plan estratégico, reconocido por el Gobierno de Navarra como buena práctica de participación ciudadana, era darle un uso a las antiguas escuelas. A través de asambleas, se decidió que fuera un espacio para txikis y jóvenes además de una sala multiusos. Las obras de renovación de la cubierta ya han comenzado, adjudicadas a Construcciones Leache en 87.362 euros, IVA incluido. Para su financiación, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 50.000 del Plan de Inversiones Locales. Para habilitar el interior y el exterior del edificio; recibirá 125.000 euros del Gobierno de Navarra, fruto de una enmienda de EH Bildu al Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra