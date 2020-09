“Mi cartel es una alusión a que seamos responsables

UNa ilustración de pablo blanco para un programa testimonio de un año que la ciudad vivió sin fiestas

Pablo Blanco Iso (Sangüesa enero, 1996) es la imagen del cartel de las no fiestas, portada y contraportada de un programa que no ha querido faltar, si no por el contrario, contribuir a dar continuidad a una publicación que se mantiene desde 1885, solo interrumpida por la Guerra Civil.

La edición de 2.500 ejemplares ha llenado los buzones de las casas y después, llegaron las felicitaciones por el resultado del encargo del Ayuntamiento, que lleva como lema: "2020 El año que no faltamos. 2020 Huts egin ez genuen urtea".

El joven sangüesino (formado en Grabado y Técnicas de Estampación -Grado Superior de FP- Técnico en Ilustración , a punto de comenzar un grado de Diseño Gráfico) colabora desde hace años con diversas causas, y es conocido en las redes también por una exitosa aportación reivindicativa desinteresada ligada a la cuestión de género . "Pero esto es otra cosa. Que se acuerden de ti y te elijan para ser portada y contraportada del programa de fiestas es un estímulo muy grande. No me imaginaba que podría llegar hasta aquí este verano. Es un diseño de un folleto especial, en un año también especial. Otros años me he presentado al concurso, y este soy portada. Me hace ilusión", admite.

Cuenta que pensar en el diseño no le resultó difícil. " A demanda es como mejor funciono", reconoce. En su retina estaba todavía la imagen de uno reciente que le vino inspirado por el confinamiento, con el mensaje: "Estamos en casa, pero estamos de fiesta", y tras los cristales se dejaba entrever la alegría.

Es el mismo mensaje que quiere transmitir en su ilustración. En la portada el Ayuntamiento se asemeja a un bloque de pisos que contiene todos los elementos festivos: música, gigantes, toros, familias, personas de diferentes culturas edades, con guiños a la tercera edad y a la discapacidad. Destaca en el centro a la pareja de gigantes moros y a sus cabezudos favoritos: Calvo, Pocaboina, Payaso, todo enmarcado entre flores, guirnaldas, con pañuelo rojo y escudo incluido. "Es una alusión a que seamos responsables. La fiesta se queda dentro", resume.

Por el contrario, la contraportada refleja la realidad: se presenta todo vacío. No hay nada, solo el rastro del humo del chupinazo que no pudo ser. "Representa y contiene el deseo que sentimos todos y todas y la realidad". En este sentido, dice, la vecindad , le ha expresado la emoción al recibirlo.

Blanco explica que "el poder de la ilustración es grande y su auge en los últimos años hacia la imagen cotidiana es importante. La intensidad de su elección está en el detalle de arte floral sobre colores pasteles con estilo libre, para un año sin fiestas".

SIETE COLECTIVOS Saludo de la alcaldesa, traducciones de Santiago Gil y diseño de Ángel Navallas vienen a completar las 24 páginas del programa ilustrado con fotografías del Grupo Cultural Enrique II de Albret. Los textos los han elaborado siete colectivos protagonistas tradicionales e indispensables de las fiestas: Banda Municipal, Grupo de Danzas, Gaiteros de Sangüesa, Zangozako Txistulari Taldea, Coral Nora, Asociación Horizonte y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Todos coinciden en su pesar y aceptación por tener que dejar instrumentos y voces en silencio, aparcar las danzas y bailes, la actividad en su conjunto a la espera de un año mejor.

Pablo Blanco, sangüesino y joven se debate en el dilema moral de querer y el deber. Hoy estará en Sangüesa y participará en un almuerzo responsable con su cuadrilla. "La covid nos ha puesto más en contacto con la naturaleza durante este verano, y ahora nos dice que tenemos que salir con responsabilidad y conciencia" .