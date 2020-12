La revista'Zangotzarra' ve la luz en año de pandemia

sangüesa/Zangoza – En este pandémico 2020 la revista Zangotzarra, editada por el colectivo Cultural Enrique II de Albret de Sangüesa, no ha faltado a su cita con la Historia y el Arte de la ciudad y de su merindad, ni a sus escaparates de costumbre a los que acude desde hace 24 años.

En este tiempo, es la primera vez que no contará con presentación en la Casa de Cultura, ni reunirá a sus autores en el encuentro. "Es una cuestión de responsabilidad", comenta David Maruri, miembro del colectivo, a lo que Ángel Navallas añade: "Es la primera vez, sí, en 24 años ininterrumpidos que no disfrutaremos del acto entrañable entre el público y quienes participan en cada edición, personas variopintas que enriquecen la velada".

Ambos forman, junto a Juan Cruz Labeaga, el consejo de redacción. Navallas, además, maqueta la revista. Para él el hecho de que la Zangotzarra haya llegado hasta hoy indica "que hay temática en la zona para trabajar, que no se agota". Destaca asimismo que se autoedita, "pero no podría llevarse a cabo sin la ayuda del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra. El mundo editorial está complicado. Es importante la existencia de personas capaces de desarrollar estudios que no se encuentran publicados".

SIETE TRABAJOS La publicación contiene 453 páginas y está lista para su venta en los puntos habituales de la ciudad al precio de 15 euros. El color añadido y el apoyo gráfico con el fondo documental y fotográfico existente la hace atractiva y amena para su lectura. Introducida por David Maruri con clara contextualización y reconocimiento, "para ser fieles a la historia, aprender del pasado y seguir el camino", la lista de autores y trabajos la abre Cristina Gil Hernández con Iconografía de la Navidad e infancia de Cristo en el arte de Sangüesa. A ella le siguen: José Mª Muruzábal del Solar, con su trabajo Jesús Basiano y la Merindad de Sangüesa, Juan José Martinena Ruiz autor de El castillo de Guerga, Carlos Ripalda Gabás y su trabajo sobre La Real, una villa aragonesa en la Valdonsella navarra; Iñaki Garrido Yerobi con El palacio de cabo de armería de Beortegui y sus linajes. Los Beortegui, Janáriz, Aldunate, Alemán y Oroz. El arte se abre paso con el estudio de Carlos J. Martínez ÁlavaLas pinturas murales de Rocaforte, un unicum en el románico navarro. Cierra la presente edición la investigación memorialista de David Maruri Orrantia, Isaba-Izaba. Apuntes históricos: II República. Guerra Civil y posguerra (1931-1945). Fotografías del Archivo Fotográfico de Sangüesa/Zangoza. Fotografía antigua de las fototecas del Archivo General de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, junto a las bases del XXIVº Concurso de Investigación, completan la edición de la Zangotzarra, que camina hacia su 25 aniversario con el deseo de ir hacia "tiempos mejores".

Tirada. La tirada es de 350 ejemplares y mantiene el precio a 15 euros.

ángel navallas "la temática de la zona para trabajar no se agota"

Navallas, miembro del colectivo y maquetador de la revista, asegura que es muy estimulante la capacidad de autoras y autores para desarrollar los interesantes trabajos de Sangüesa y la comarca .

453

La 24ª edición de la revista contiene 453 páginas y está ilustrada con fotografías de los archivos de Sangüesa, de Navarra y de Pamplona.