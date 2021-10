La DO Roncal cumple 40 años con una producción de 396.533 kilos

Acto del 40º aniversario de la DO Roncal.

La Denominación de Origen Protegida Queso Roncal celebró este viernes su 40 aniversario en la localidad de Burgi. La primera marca con este certificado en todo el Estado afronta el futuro conocedora que debe mantener su seña de identidad, la elaboración con leche pura de ovejas autóctonas, y que debe afrontar varios retos a corto plazo: la despoblación de los valles pirenáicos y de las zonas rurales, y el relevo generacional en el pastoreo, cada vez más difícil. "En un mundo globalizado como este, para una DO pequeña como la nuestra celebrar 40 años es un éxito rotundo. Es el sinónimo de que se han hecho las cosas muy bien y que se ha logrado un producto de muchísima calidad", expresó el presidente de la DOP Queso Roncal, Lorenzo Sarratea.

Este viernes, en la plaza de Burgi se congregaron los miembros de la DO Queso Roncal, productores y ganaderos, junto a las autoridades locales, para conmemorar este hito de la denominación de origen, y desear que la trayectoria se prolongue mucho más. Además, se dieron a conocer los datos de la producción del pasado ejercicio, 2020, que a pesar de ser el primer año de la pandemia las cifras se mantuvieron en la línea de las pasadas temporadas. La producción total se elevó hasta los 396.533 kilos de queso (385.000 en 2019) elaborados a partir de 2.478.835 litros de leche adquiridos. En el Valle de Rocal actualmente hay activas 5 queserías y 128 rebaños de ovejas, que suman 38.015 cabezas de ganado.

A las 11.30 arrancó el acto de celebración, conducido por el escritor e investigador Fernando Hualde, y la intervención de la alcaldesa de Burgi, Elena Calvo; el cocinero Álex Múgica; el presidente de la DO, Lorenzo Sarratea; y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez. Durante el evento se hizo entrega de una talla de madera con forma de queso con inscripción personalizada, a ganaderos y queseros de la DO, autoridades locales del Valle, Gobierno de Navarra y entidades colaboradoras. Los hermanos Artuch, naturales de Vidángoz interpretaron la canción Vasco Navarro soy, y Julio Beretens puso el broche al acto con el baile de la bandera.

MANTENER EL TESORO Conservar vivo el Tesoro del Pirineo es el reto que tiene ante sí la DO, cuyas empresas, para la alcaldesa de Burgi, Elena Calvo, son una parte muy importante "para consolidar población y vida" en las siete localidades de Valle de Roncal. "La despoblación es una amenaza real y hacen falta políticas claras", añadió.

En la misma línea, la consejera Itziar Gómez felicitó a la DO y la puso en valor como "uno de los activos en los valles nororientales de Navarra. Actualmente hay 14 marcas registradas 14 marcas comerciales que dan empleo medio centenar de elaboradores, a los que hay que sumar pastores y productores de toda Navarra.". Por útimo, el presidente de la DO, resaltó el trabajo de los 40 años que ha hecho por todas las personas que les han precedido. Sarratea hizo una mención especial al anterior presidente, Patxi Zalba, "de quien aprendí a luchar y trabajar por lo que se quiere" y quiso apreciar la labor secretaria de la DO, Carmen Díaz de Cerio.



