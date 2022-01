Sangüesa suspende las fiestas de San Sebastián por la pandemia

sangüesa/zangoza – El Ayuntamiento de Sangüesa, con el apoyo de sus dos partidos en el Gobierno municipal (APS y EH Bildu) decidió ayer suspender las fiestas de San Sebastián, debido a la complicada situación sanitaria. Las fiestas pequeñas de la localidad iban a celebrarse desde el próximo día 20 hasta el 23 de enero.

La alcaldesa de Sangüesa, Lucía Echegoyen (APS) argumentó que la decisión responde a la cautela. "Hemos decidido que no es el momento de llevar a cabo todo esto. También es una cuestión de respeto", expresó Echegoyen.

La suspensión de las fiestas fue criticada por el grupo de la oposición AISS (Independientes de Sangüesa), tras una reunión de los representantes municipales. A través de su cuenta de Twitter, AISS manifestó su "postura favorable a realizar aquellos actos que entrañan menor riesgo por ser al aire libre y congregan, normalmente, a menos gente". En su mensaje, argumentó también, que pese a que la situación pandémica "se encuentra descontrolada en Navarra, la situación no es la misma que teníamos en el 2021" y afirmó que "durante las Navidades se autorizaron actos de carácter cultural". Durante las fiestas navideñas, Sangüesa celebró la llegada de Olentzero y la Cabalgata de los Reyes Magos. Ambos actos tuvieron medidas preventivas como el uso de mascarilla y la eliminación de paradas en el recorrido, normas consensuadas entre organizadores, Ayuntamiento y Policía Municipal.

700 casos Echegoyen remarcó que desde principios del mes de diciembre en la ciudad, de menos de 5.000 habitantes, hay una media de 700 casos positivos. "El Ayuntamiento no puede ser el que fomente actos que supongan aglomeraciones", detalló la alcaldesa de Sangüesa, reconociendo que la decisión de suspender no ha sido fácil para su equipo. "Todos tenemos ganas de celebrar, yo también, pero ahora no es el momento", concluyó.

Casi la totalidad de los actos programados, algunos muy queridos como el lanzamiento del cohete, la salida de la Comparsa de Gigantes o la Procesión, han sido suspendidos. Sí se mantienen como estaban previstas las actuaciones teatrales y cine en la Casa de Cultura, siguiendo las medidas preventivas.