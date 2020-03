La Residencia de Villafranca pide ayuda al pueblo

villafranca – Ante la intensidad que se percibe de las próximas semanas, mientras sigue creciendo el número de infectados por COVID-19, algunas residencias de ancianos se están adelantando a la posible falta de personal y material. Como ejemplo, la Residencia de Ancianos Virgen del Portal de Villafranca ha colgado un mensaje en el facebook del Ayuntamiento en la que señalan que "afortunadamente, la Residencia mantiene una situación de estabilidad, tranquilidad y ritmo muy parecido al cotidiano", si bien se adelantan a lo que pueda suceder ya que "aunque disponemos de material suficiente, las próximas semanas pueden ser complicadas y nos gustaría estar prevenidos.

Por este motivo, en el anuncio piden la colaboración ciudadana tanto para el trabajo, como para la donación o la fabricación de mascarillas y batas.

qué se necesita Desde la dirección de la residencia señalan que "sabemos de la dificultad que tiene el Gobierno para suministrar productos ante tanta necesidad", por lo que piden currículums de quienes "quieran o puedan trabajar con nosotros" ya sean auxiliares sociosanitario, auxiliar de enfermería o similar, personas con experiencia en el cuidado de personas mayores, limpieza o cocina. Dentro de estas peticiones también piden donaciones de "material específico de prevención: guantes, mascarillas, batas, hidroalcohol€" o la confección de medidas preventivas.

En este último punto, es el Ayuntamiento de Villafranca el que se ofrece a donar el material necesario a toda aquella persona que se ofrezca a la confección de, "mascarillas (de algodón 100% sin usar) o batas", para lo cual adjuntan una serie de vídeos en os que aprender a cómo realizarlo.



Enfrentamiento municipal por los datos de enfermos

corella – Los Ayuntamiento de Corella y Cintruénigo entraron la semana pasada en un enfrentamiento con notas informativas por motivo de dar a conocer los casos de coronavirus que existían en las localidades. Dado que el Consistorio de Cintruénigo el día 19 de marzo colgó la cifra de infectados en su municpio (en aquel momento 1 fallecido y 15 infectados), muchos vecinos exigieron o mismo al Ayuntamiento de Corella que les contextó con una nota informativa. En ella señalaban que "al Ayuntamiento de Corella, como al resto de municipios navarros, nadie facilita datos locales oficiales".

Por este motivo hacían referencia a que desde el Ayuntamiento se desconocía si "los datos eran ciertos o no", para posteriormente asegurar que "ninguna administración oficial de Navarra, ni española, ofrece datos locales. Ninguna. El Gobierno de Navarra en la página www.navarra.es/es/web/coronavirus, es toda la información que ofrece, y la actualiza una vez al día. Nadie facilita datos a los ayuntamientos".

Ante esta situación desde el Consistorio de Corella se pedía a su homólogo de Cintruénigo que "si los datos se obtuvieron de manera extraoficial, pedimos responsabilidad, y la discreción obligada de un cargo público para no poner a los pies de los caballos al resto de alcaldes y concejales de Navarra. No podemos aceptar tratos discriminatorios en un asunto tan sensible como este. Que no le quepa duda a ningún ciudadano o ciudadana de Corella, que, si en algún momento se disponen de datos y estos datos se pueden hacer públicos, el ayuntamiento de Corella los publicará. A día de hoy, no hay datos locales de contagiados en ningún municipio de Navarra, todo lo que se diga, oiga, o se lea por las redes sociales de datos locales, son falsos".