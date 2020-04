Un grupo de jovenes crea la Red de Apoyo de Tudela para ayudar a quien no puede salir de casa

tudela – Un grupo de entre 15 y 20 jóvenes tudelanos y tudelanas han puesto en marcha una Red de Apoyo en Tudela con la idea de ayudar a aquellas personas que, por edad o por otro tipo de imposibilidad física o psíquica, no puedan salir a la calle a comprar o a hacer recados. La iniciativa ha sido puesta en marcha por un grupo de chicas, en su mayoría, de entre 20 y 30 años de edad que "ante la crisis sanitaria que estamos viviendo hemos decidido organizarnos para ayudar en lo que se necesite".

La idea nació hace dos semanas, según explicó una de las promotoras, Tania González. "Viendo que el confinamiento se iba a alargar decidimos organizarnos, pero con esto del propio confinamiento ha sido complicado, hasta que nos pusimos de acuerdo en cómo ponerlo en marcha".

El funcionamiento es muy sencillo, llamar por teléfono o simplemente enviando un whatsapp a los teléfonos 677324791 ó 649274637 y dentro del abanico de las 15 ó 20 personas se encargará del recado la que viva más cerca. "La idea es cubrir todas las necesidades que tengan las personas que no puedan o no quieran salir de casa, ya sea por enfermedad, por dificultad, enfermedad o simplemente que el miedo le ha superado emocionalmente y no quiere salir", explicó González que añadió que "tampoco queremos que en pleno confinamiento esto sea un trasiego de ir y venir, por eso buscamos la cercanía de la que pueda ayudar viviendo en la zona". La intención inicial es dedicarse a llevar la compra u otro tipo de recados de calle, si bien "no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar que nos pidan, ya iremos viendo".

La pretensión es que el nacimiento de esta Red de Apoyo vaya más allá de cuando termine el confinamiento y que sea constante en la situación que quede tras el paso de esta crisis. "Queremos crear redes de apoyo en general entre el vecindario. Este coronavirus ha hecho que la gente desconfíe de todo el mundo. Va a venir una crisis muy complicada y nuestra idea es que no somos una ciudad grande. Es necesario crear redes de apoyo porque cuando esto pase nos quedaremos en una situación complicada, por lo que será necesario crear apoyos para que haya comida para todo el mundo y nadie se quede en la estacada y tenga, al menos acceso a la comida".