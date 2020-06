Las peñas de Tudela ante la covid

Las Jornadas de las Verduras o las Fiestas de Santa Ana les sirven para financiarse y celebrar numerosos actos. Las normas sanitarias llenan de interrogantes a sus socios y ponen incluso en peligro su economía

Peñas y sociedades gastronómicas preparan ya los últimos detalles ante la inminente apertura de sus puertas. El uso de mascarillas siempre que no se mantenga la distancia de seguridad, la prohibición de la utilización de la barra, grupos de un máximo de 20 personas y desinfección después de cada turno son algunas de las pautas que lanza el Gobierno de Navarra para el comienzo de la temporada estival de peñas.





pEÑA moskera Jos Antonio Martínez Coscón, presidente de la peña Moskera, asume el duro golpe que la pandemia por la covid-19 ha supuesto económicamente para la sociedad y se apena por las suspensiones de eventos que se han sucedido. Fiestas de las Verduras, de San Pedro o Fiestas de Santa Ana son algunos de los actos que se han visto perjudicados tras la llegada del virus. "Con las fiestas de Tudela sacábamos el beneficio para invertirlo el resto del año, para hacer reformas en la peña, actos para los niños, etc. El futuro todavía es incierto para nosotros", declara el presidente de la peña y no descarta hacer algún acto alternativo para que los socios puedan celebrar el primer día de sus fiestas, siempre respetando las normas sanitarias establecidas. "Pensamos en hacer algo. Lo primero que dije como presidente, fue hacer una comida el 24 de julio, por lo menos para los socios de la peña", explica.

Y aunque admite que ganas no faltan, "si este año no se puede, el año que viene las cogeremos con más fuerzas", asume que estos cuatro meses de parón van a suponer un esfuerzo más grande por parte de los socios de la Moskera, "nos tendremos que apretar más el cinturón, como todo el mundo".



PEÑA BETERRI Por el contrario, Miguel Domínguez, miembro de la junta de la peña Beterri, aclara que aunque ha sido un período duro, "económicamente la pandemia no ha supuesto gran problema para la peña. Las actividades que preparamos no tienen afán de lucro, no había dinero adelantado. Además todo el mundo ha entendido la cancelación de las actividades". El problema mayor ha sido socialmente, "nosotros no solo abrimos en fiestas, abrimos durante todo el año, teníamos varios actos pensados ya para abril y mayo que de momento se posponen", añade. "En particular, lo que más nos preocupa es el Festival Sigo siendo joven. Todavía estamos con trámites y viendo cuáles son las soluciones. Va a ser muy difícil que se celebre este año", concluye. Pese a ello, admite que todavía no tienen pensado ningún acto alternativo, si bien son conscientes de la responsabilidad que celebrarlos conlleva: "Habrá que buscar espacios en los que se pueda controlar el aforo y haya distancia suficiente entre las personas, como plazas con accesos controlables. La solución perfecta será tirar de Federación de Peñas. Puede ser más fácil hacer un acto entre varias peñas tudelanas a modo simbólico y así poder controlarlo mejor". Además añade que les preocupa más "el uso de la peña por los socios día a día que la celebración de un acto multitudinario ya que somos conscientes de que no se va a poder abrir al público en un tiempo".





peña revolvedera "Hemos tenido bastantes pérdidas, pero con la que tenemos encima son asumibles", explica Ángel Miral Magaña, presidente de la peña La Revolvedera. Esta sociedad se ha visto afectada, no solo por lo que la cancelación de las fiestas locales conlleva económicamente, "las fiestas de Tudela y la celebración de las Jornadas de las Verduras eran un apoyo para nosotros. El dinero que gana la peña en estos actos es para mejorar sus instalaciones de cara a los socios. Ahora mismo los que estamos asumiendo ese tipo de gastos somos los socios, que estamos luchando con propietarios, suministradores€"; también socialmente, ya que son la peña más joven y que haya ocurrido esto ha supuesto menos visibilidad para ellos. Miral asegura estar apenado por la situación, pero aclara que desde la peña están muy concienciados de la gravedad de la situación. "Vamos a andar con pies de plomo. No vamos a jugar con la salud ni de los socios ni de la gente que viene por disfrutar de un día todos juntos. Se valorará todo y los socios decidirán el futuro de la peña este verano. De momento no se va a abrir porque no lo vemos viable".





PEÑA ANDATU "Lo importante es la conciliación social" asegura Víctor Marco Romero, tesorero de la peña Andatu. La peña también se ha visto afectada por esta situación pero él tiene claro que lo importante es la salud. "Estábamos de acuerdo con la medida del cierre de peñas cuando comenzó todo esto y estamos de acuerdo con la medida de la cancelación de las fiestas". Además añade que "cuando se acabe todo esto por completo y se estipulen las medidas sanitarias necesarias para hacer los eventos, volveremos a salir a la calle". Confirma que Andatu se puso en contacto con el Ayuntamiento de Tudela, que a su vez se lo hizo con el Gobierno de Navarra, para conocer las medidas con las que tenían que contar para poder abrir. De momento están en fase de espera.

Marco asegura que esta temporada ha sido dura para los socios, "somos una peña sin ánimo de lucro pero, por ejemplo en nuestro caso particular, tenemos en compra un vivienda cuya hipoteca tenemos que seguir pagando, por lo tanto estos meses estamos haciendo ingeniería financiera para conservar la peña. Para nosotros tanto las Jornadas de las Verduras como fiestas de Tudela suponían un ingreso importante. Ahora tenemos que ver cómo subsanamos esa entrada económica que hemos perdido". Además añade: "como sociedad sin ánimo de lucro nos hemos visto un poco desamparados. Estamos en un vacío legal, no somos ninguna empresa por lo que no tenemos ninguna ayuda a nivel financiero". A pesar del momento asegura que ganas no faltan y admite en principio no se han planteado la apertura de la peña al público. "Si llega julio y vemos más facilidades, se plantearía algo. Se han suspendido las fiestas de Tudela y eso es con todas las consecuencias. Acataremos las pautas que da el Gobierno para poder abrir la peña a nivel interno, para que los socios la disfruten". De momento declara que gracias al patio que la peña tiene las condiciones al aire libre se podrían cumplir pero antes, "habrá que pedir permiso al Ayuntamiento, concretar las condiciones para no tener ningún tipo de problema. Nosotros vamos de su mano", concluye.

peña la teba "Antes de que se decidiera el cierre de peñas nosotros ya tomamos la decisión de no reunirnos por precaución", declara Néstor Irala Sanz, presidente de la Teba. Concienciado con la gravedad de la situación asume que aunque económicamente la suspensión de eventos, como las Fiestas de Tudela va a ser un golpe duro para la sociedad, "nosotros tenemos una fuente de ingresos anual que es el programa de fiestas. Lo que recaudamos con él supone una ayuda para las fiestas. La suspensión de las fiestas conlleva perjuicio económico", lo importante este año va a ser el uso diario que los propios socios le den a la peña. Además añade que no han pensado ningún acto alternativo, "lo primordial es tener una precaución total. Ahora mismo nos preocupa más la salud de los socios de la peña que hacer actos multitudinarios para el público". El presidente de La Teba confiesa que "hace dos semanas ya desinfectamos todo, hicimos limpieza y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a rellenar las cámaras vacías, poner carteles donde se explique el protocolo y comprar más productos de limpieza€" Ya que la apertura de esta sociedad está prevista para esta semana, "la gente tiene ganas de ir pero es precavida", concluye.

PEña la jota "Cerramos la peña desde que salió el estado de alarma y para lo único que se ha ido a ella es para mantenerla limpia y desinfectada", afirma Santiago Yanguas Burgaleta, presidente de la peña La Jota. Añade que no solo les ha afectado la suspensión de las fiestas locales, otros eventos como el festival Sigo siendo joven, las jornadas de las verduras, o el propio día de la peña La Jota también han tenido que ser cancelados a causa del virus. Todo esto ha supuesto un importante perjuicio económico, pero lo que más lamenta es la incertidumbre sobre cómo va a ser la vuelta al uso interno de la peña, "nosotros nos financiamos con lo que consumen los socios en la peña. Estos meses no ha habido beneficio pero seguimos teniendo gastos", lamenta Yanguas. Además afirma que la peña, cuya apertura se produjo el pasado fin de semana, será utilizada únicamente para uso interno y que no se prevé grandes actos, "la idea no es quedarnos parados. Es hacer algo y alegrar a nuestros socios. Vamos a estudiar a ver si el Ayuntamiento nos deja hacer algo para fiestas pero a nivel interno seguiremos funcionando con normalidad, siempre con las medidas sanitarias correspondientes", explica el presidente. Y añade que "ha habido buena comunicación por parte del Ayuntamiento de Tudela, conforme se van actualizando las noticias, la junta se lo comunica a los socios".





peña ciudad deportiva "La peña es una institución sin ánimo de lucro, básicamente sobrevive con las cuotas de los socios y los ingresos que se puedan obtener del consumo de los propios socios. Con esto lo que hacemos es sobrevivir, no nos da para más", de esta manera explica Isabel Vicente de Vera, presidenta de Ciudad Deportiva, lo que ha supuesto el cierre de su peña durante esta temporada. "El tema de la cancelación de las fiestas nos ha repercutido en el sentido de que nos hemos quedado sin consumiciones de los socios y público". Y añade que a pesar de que ganas no faltan: "creo que es muy difícil asociar unas fiestas a mantener unas normas. De momento no nos hemos planteado nada. Si nos dejan utilizar la peña y podemos juntarnos los socios para hacer un pequeño almuerzo será bienvenido". Además explica: "somos una peña pequeña, de unos 50 socios, pero físicamente no cabemos todos en ella. Así que vamos a tener que regularlo de alguna manera para que se pueda hacer uso de ella en fiestas". Concienciada con las responsabilidad que tienen peñas y sociedades gastronómicas enfatiza: "no vamos a hacer nada que no esté permitido. Si no somos capaces de cumplir las órdenes, no organizaremos nada. Ante todo va la salud". Apenada concluye: "creo que este año poco vamos a usar las peñas. Nosotros estamos vinculados a todo lo que son aglomeraciones: conciertos, fiestas de la juventud, fiestas de la verdura€ Todo lo que es el folklore de la ciudad. Si no hay folklore no vamos a poder hacer nada. Prever que va a pasar es complicado".





asociación tuteran jai "En nuestro caso nos ha afectado mucho la suspensión de fiestas. La mayoría de nuestra financiación viene de lo que podemos sacar de ellas", explica Mikel Sánchez Benavente, joven que forma parte de la asociación sin ánimo de lucro Tuteran Jai. Aunque durante todo el año hacen otro tipo de actos, las fiestas de Tudela son prácticamente la única financiación que tienen, "lo que ingresamos es lo que sacamos de la barraca de fiestas. Preparamos un cartel de 3-4 días con conciertos y eventos y los beneficios que sacamos de ahí es lo que reinvertimos año tras año para mejorar el cartel de cada fiesta", concluye. Aunque su caso es diferente, ya que esta asociación de jóvenes no tiene local, están concienciados y no planean ningún acto alternativo, "creemos que por responsabilidad colectiva no tenemos que organizar ningún acto para no llamar a las masas. Es una situación especial y es mejor no organizar nada". Comparten y respetan la decisión del Ayuntamiento de Tudela de cancelar las fiestas patronales de este año: "a nadie le gusta que le cancelen las fiestas de su localidad pero hay que tener sentido de la responsabilidad y en este caso creemos que es acertado el que no haya actos y que el Ayuntamiento no promueva ningún tipo de acto", y piensan ya en actividades alternativas: "nosotros lo que queremos es dar vida al casco viejo y como ahora no podemos hacerlo tendremos que reinventarnos e intentar realizar otro tipo de actividades como charlas, talleres€" concluye Mikel Sánchez.

