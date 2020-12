El Ayuntamiento de Castejón congela las tasas para 2021

El Ayuntamiento de Castejón ha aprobado no subir ningún impuesto para 2021, descuentos en los servicios de Polideportivo y Escuela de Música para familias con más de dos hijos o hijas y no cobrará la tasa de ocupación de vía pública del año 2020 ni a la hostelería ni al sector de la feria. El Ayuntamiento de Castejón lo aprobó por unanimidad a propuesta del equipo de gobierno para no subir ningún impuesto en 2021. Propuesta que incluye modificar el primer tramo de consumo de agua doméstica. Con estas medidas se quiere fomentar el deporte y la cultura y que estos servicios puedan estar al alcance de cualquier familia. También habrá 40.000 € en ayudas directas a autónomos, pymes y trabajadores por cuenta ajena afectadas por la pandemia.