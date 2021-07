Tudela renovará las luminarias y prevé ahorrar un 80% en consumo

tudela – El Ayuntamiento de Tudela renovará todo el alumbrado de la ciudad cuyas luminarias serán led y ahorrará más de un 80% en consumo con este cambio que implicará, además, optimizar el servicio teniendo en cuenta las necesidades de cada zona de la ciudad. Así lo anunció el concejal de Ordenación del Territorio, Zeus Pérez, tras exponer los resultados de la auditoría energética encargada por su concejalía y realizada este año. El pleno aprobó el pliego del condicionado para este servicio cuya concesión estaba caducada desde 2015 y que estima el valor del mismo en más de 15,3 millones de euros.

Como novedad, se ha optado por la modalidad de contratación de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) lo que supondrá la concesión del servicio público integral de iluminación exterior, energético y mantenimiento con garantía total, asumiendo la empresa adjudicataria el riesgo operacional, de las instalaciones pertenecientes al Ayuntamiento de Tudela, mediante una actuación global e integrada.

El contrato también implicará la adaptación de toda la instalación exterior de la ciudad al Reglamento de Eficiencia Energética. "Además de que era necesario licitar un nuevo servicio, este equipo de Gobierno Municipal tenía la voluntad de contribuir a que nuestra ciudad sea más eficiente y más sostenible", declaró Zeus Pérez.

De esta forma, la firma de Servicios Energéticos que resulte adjudicataria tendrá que realizar la gestión energética (necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones, control de calidad, cantidad, y uso) y cabe señalar, que a partir de ahora la energía será de origen verde en un 100%. También deberá realizar el mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento, la reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones y llevar a cabo las actuaciones de mejora y renovación de las Instalaciones consumidoras de energía, incluidas las instalaciones semafóricas.

Por otra parte se contemplará la nueva iluminación ornamental led con cambio de color de la Casa del Reloj de Tudela y respecto al alumbrado navideño se incluye el montaje y desmontaje de todos los equipos.

El nuevo pliego, aprobado, licita el servicio por un valor estimado de contrato de 13.943.518,31 € (IVA excluido) con una duración máxima de 15 años. En este importe está contemplado el Plan Parcial de Gardachales con alrededor de 815 puntos de luz, e incluye también las inversiones de renovación de elementos del alumbrado público.

En lo que respecta a la plantilla actual de la contrata, dos oficiales y un encargado, deberá ser subrrogada por el nuevo adjudicatario. Según los datos de la auditoría encargada por el Ayuntamiento de Tudela, el número de puntos de luz estimado para las instalaciones del alumbrado objeto del contrato asciende a más de 8.000 unidades, de las cuales 335 luminarias son led (4%). El 96% restante de no-led, no solo son vsap, sino también halogenuros y otras tecnologías. El número de cuadros de mando y control de las líneas del alumbrado objeto del contrato comprende es de 116, también según datos de la auditoría realizada en 2021.

oposición en contra En el pleno la oposición hizo hincapié en su petición de que Navarra Suma retirara el punto del orden del día porque a su juicio el pliego se había elaborado "de forma chapucera" y con la urgencia de que se presentara en este pleno pese a que desde Intervención habían mostrado sus discrepancias y se había indicado que "no se debe iniciar el expediente de contratación". Para Ángel Sanz (PSN) es necesario elaborarlo con "eficacia y rigor" dado que es una de las subcontratas más importantes y que, a su juicio, y su elaboración "no ha sido la más idónea, se han presentado hasta cuatro pliegos y no se han respetado los tiempos". Sanz destacó que se incumplen algunas de las exigencias que se necesita para sacar un pliego y que existen muchas dudas "tanto por el importe como por las características técnicas".

Para I-E, no se debía haber traído al pleno de este mes dado que "no cuenta con el visto bueno de Intervención" y la documentación necesaria "no estaba completa" como por la ausencia del estudio de viabilidad o la auditoría energética. "Demuestra una forma un poco caótica de trabajar. Se empeñó que tenía que venir en julio y lo ha traído, aunque no estuviera completo, señaló Olga Risueño. Además recordó que se había contratado a unos técnicos para realizar el pliego cuando existe un técnico en el Ayuntamiento encargado de elaborarlos. "Retírelo y analícenlo bien".