PSN denuncia amenazas al alcalde de Murchante

El PSN de Murchante ha denuncido que el alcalde de la localidad, Luis Sancho, ha sufrido "un escrache en su domicilio así como faltas de respeto y amenazas". Por este motivo han mostrado su apoyo al alcalde y la "máxima condena" de los hechos "ante los graves incidentes ocurridos contra su persona". La portavoz adjunta del PSN en Murchante, Lara Bartos, afirma que "no se pueden consentir este tipo de actos incívicos provocados por una minoría que no acepta las medidas" que se han tomado durante las no fiestas. "No podemos bajar la guardia porque el virus sigue estando presente", añaden. El Grupo Municipal del PSN de Murchante traslada a su compañero, Luis Sancho, todo el "apoyo y cariño" en estos momentos complicados para él y su familia".