El Parlamento, excepto Navarra Suma, no ve necesario abrir una nueva línea en Jesuitas

tudela – Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Navarra Suma, se mostraron contrarios a abrir una nueva línea de Primero de la ESO en el colegio San Francisco Javier de Tudela (Jesuitas). Esto es, al menos, lo que le trasladaron ayer los portavoces del PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra a una treintena de padres y madres de la Ribera que realizaron esta petición en el Parlamento foral.

Las familias comparecieron a petición de Navarra Suma para reclamar su "derecho de libre elección" del centro educativo y solicitaron "comprensión, empatía e igualdad" para la educación de sus hijos, si bien el departamento de Educación ya rechazó su petición de una nueva línea. Acompañadas por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (Navarra Suma), las familias, representadas por Carlos Romeo, Ismael Pérez y Alfonso Rincón, explicaron cómo se ha desarrollado el proceso y reconocieron que esta situación les está generando "desánimo" porque el colegio empieza y no se da ninguna solución.

En el turno de intervención de los grupos, Pedro González (Navarra Suma) criticó que "no se abra una nueva línea cuando es necesario, hay solicitudes suficientes para ello y el propio centro expresa su voluntad para abrirla". Por su parte, Jorge Aguirre (PSN), acusó a Navarra Suma de actuar desde "la confrontación,". "Puedo entender el malestar de las familias, pero lo que se ha hecho es cumplir el decreto de admisión del alumnado, no ha habido ningún trato injusto hacia nadie, apuntó, para afirmar que "el derecho de las familias a elegir centro no es un derecho absoluto, porque corresponde a Educación la planificación educativa".

María Solana (Geroa Bai) ratificó el apoyo de su formación al acuerdo programático, que recoge el compromiso de no ampliar unidades en la educación concertada y abogó por "priorizar la pública". Sin embargo, admitió no compartir "las maneras" utilizadas por el departamento en este asunto. "Se ha ido más tarde que nunca y el consejero no ha recibido a las familias. Somos conscientes de lo que supone el acuerdo programático, pero hay que dar la cara", señaló. En la misma línea, se expresó Bakartxo Ruiz (EH Bildu) que criticó las formas del departamento con estas familias. "Tienen todo el derecho a ser escuchadas, por algo están aquí". En todo caso, indicó que "los criterios de admisión del alumnado por supuesto que son políticos" y precisó que entiende su malestar, pero no estamos hablando de cierre de líneas, estamos hablando de no abrir nuevas".

Ainhoa Aznárez (Podemos) manifestó que el Gobierno "apostó por un acuerdo de legislatura con esos dos puntos importantes" relativos a la educación concertada, que son apoyados por Podemos. "Ahí estaremos para que ese acuerdo se cumpla. Nuestra postura va a ser mantener la educación pública porque es la garante de la igualdad de oportunidades", declaró. Por último, Marisa de Simón (I-E) afirmó que "nuestro modelo educativo pasa por reforzar el sistema público, por una organización escolar que configure unas escuelas plurales coeducativas, democráticas, con igualdad de oportunidades, inclusivas, laicas, incardinadas en el entorno, y ésta es la cuestión", concluyó.