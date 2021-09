El laberinto de la iluminación del estadio Ciudad de Tudela

Ayuntamiento y Tudelano firmarán un acuerdo con muchas aristas, y que no gusta a la oposición, para tratar de evitar que el club juegue fuera de casa por falta de luz

El CD Tudelano está en conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol para tratar de solventar el primer escollo lumínico con el que se encuentra esta temporada ya que el partido que debe disputar contra el Racing de Ferrol está programado para el viernes 15 de octubre a las 21.00 horas. Dado que el estadio Ciudad de Tudela no tiene la iluminación que la federación exige en la categoría de Primera División RFEF en que se encuentra el CD Tudelano, si ésta no acepta la petición del club de cambiar la fecha y hora, el partido debería disputarse en algún campo cercano fuera de Tudela y Tafalla podría ser una de las posibilidades aunque "no hay nada confirmado".

Según han explicado desde el club, han solicitado a la RFEF la posibilidad de que se dispute el sábado 16, domingo 17 o lunes 18 de octubre a las 17.00 horas, aunque la fecha oficial fijada es el viernes a las 21.00, por lo que en estos momentos se encuentran "a la espera de ver si la federación acepta la alternativa propuesta y qué día señala".

De esta forma, el CD Tudelano (en puertas de ser SAD) ha de hacer frente al primer inconveniente de la nueva categoría donde ha de tener una iluminación determinada para poder jugar en horario nocturno (mínimo de 600 lúmenes), césped natural y también una capacidad mínima de 4.000 espectadores. Condiciones de las que el estadio Ciudad de Tudela cumple dos, pero que si realiza las obras previstas y anunciadas por el alcalde Alejandro Toquero solo cumpliría una (la iluminación, justo la que ahora no tiene).

Bien es cierto que para algunas condiciones existe una moratoria. Por ejemplo, es requisito indispensable que la capacidad mínima sea de 4.000 espectadores y el recinto disponga de gradas perimetrales en todo el estadio, pero con moratoria hasta la temporada 2022/23 para alcanzar la cifra y la temporada 2023/24 para las perimetrales. Las bases de la RFEF resaltan que "se tendrán en cuenta posibles impedimentos urbanísticos o de configuración del espacio disponible". En cuanto al césped, será obligatorio que sea natural para la próxima temporada. La iluminación no tiene moratoria específica.

Para poder instalar la iluminación que necesita la futura CD Tudelano SAD que se encuentra en la Primera División RFEF, Ayuntamiento y club han firmado un acuerdo por el que el Consistorio se compromete a pagar 300.000 euros y el Tudelano 173.000, de los 473.000 que tendrá el coste de las obras que, se espera, estarán concluidas en marzo.

El convenio, aprobado por la Junta de Gobierno del Consistorio se espera que se firme en breve (cuando el Tudelano deposite el aval por esa cantidad) si bien el registro del CD Tudelano SAD "aún está en tramitación", tal y como confirmaron ayer desde el club, por lo que el acuerdo lo firmará aún el presidente Jesús Miranda al frente del CD Tudelano, si bien, la futura Sociedad Anónima Deportiva "asumirá todos los derechos y obligaciones recogidos en el presente Convenio".

Este extremo ha sido criticado por PSN, que votó en contra del acuerdo, ya que, a su juicio, es "irresponsable" firmar el convenio que propone Navarra Suma con el CD Tudelano, para el cambio de iluminación del Estadio Ciudad de Tudela, "al no ser el club todavía, una Sociedad Anónima Deportiva (SAD)". A través de las redes sociales, la cuenta oficial de UPN ha reprochado al PSN que "el CD Tudelano ya es SAD desde la semana pasada, inscrito en el Registro Mercantil", si bien desde el club han asegurado que está "en tramitación" y el propio convenio apunta que "está a punto de finalizar el proceso de transformación de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), proceso que a día de hoy no se ha culminado".

Uno de los extremos sobre los que pone el acento el portavoz socialista, Ángel Sanz, es sobre la posibilidad de que, tal y como recoge el convenio, el Tudelano no sea el adjudicatario del uso del futuro estadio Ciudad de Tudela cuando acabe la reforma, ya que en ese caso, si "no resultara adjudicatario de la cesión del Estadio Ciudad de Tudela, la cantidad aportada por el CD Tudelano objeto del presente convenio le será reintegrada en el momento de acordarse definitivamente por el Ayuntamiento de Tudela la cesión del Estadio, siempre y cuando por parte del CD Tudelano se hubiera presentado a la licitación de la cesión del Estadio Ciudad de Tudela, con una oferta idónea, adecuada y competitiva".

Por este motivo, desde el PSN se cree que esa futura licitación ya estará condicionada por el hecho de que quien se haga con el uso deberá asumir ese coste de la iluminación que habrá pagado el Tudelano, por lo que el club blanquinegro partiría ya con una posición de "privilegio". "¿Qué responsabilidad asumiría el nuevo club?, ¿debería hacerse cargo de una iluminación que seguramente en su categoría no fuese necesaria?. Además, se cuestiona si en ese pliego se va a garantizar la libre concurrencia o va a contar con alguna condición que haga que sólo cumpla el CD Tudelano", señalan.