Edurne Redín: "La Ribera es solidaria y consciente del compromiso que ha de tener con quien tiene menos oportunidades"

La Ribera presenta unas cifras dramáticas de pobreza (un 30% en Tudela) que la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza saca a la luz

La Ribera siempre ha sido la zona más devaluada de Navarra, tanto a nivel de salarios como del umbral de pobreza, ¿a qué se debe?

-En primer lugar quizás por la estructura. Se apoya en el sector primario fundamentalmente y hay tasas de desempleo mucho más altas que la media navarra. En 2021, con datos de agosto, el desempleo ascendía al 19,8% de la población. En cuanto a pobreza (capacidad económica de hacer frente a tus necesidades básicas) la falta de un ingreso constante, regular y digno hace que muchas personas se encuentren en esta situación en la Ribera. Si analizamos el desempleo habrá que fijarse cuáles son las fuentes de empleo. Fundamentalmente en la Ribera, aunque hay un desarrollo del sector terciario y una importante industrialización pero se basa en el sector primario, y nos hace pensar que además de ser un foco de atracción personas para el empleo también es un empleo discontinuo y con una serie de características más tendentes a la precariedad.

La crisis de 2008 agravó la diferencia y creó más desempleo en la Ribera, ¿fue un momento crucial?

-La crisis de 2008 trajo una serie de repercusiones a personas que tenían sobre todo una incapacidad para poder incorporarse a otros mercados de trabajo. Bien es cierto que afectó a todos los sectores de la economía. De esa crisis, de la que no hemos salido todavía en cuanto a pobreza y exclusión social, no nos hemos recuperado. La afectación en la Ribera fue mayor en número de personas, y no hemos recuperado las cifras de antes de la crisis. Además en ese momento llegó la pandemia. Pese a las herramientas de sostenimiento de la población y las garantías que permitían en este tiempo mantener a las personas, y ayudas y prestaciones flexibilizadas, ha golpeado más a esas personas que tenían empleos precarios y contratos temporales.

Las cifras de la Ribera siguen siendo malas desde entonces, pero, por ver una luz, ¿han mejorado?

-Con motivo de la crisis de la pandemia ha habido un empeoramiento, bien es cierto que esperábamos que fuera mayor, pero no lo ha sido tanto, quizás por las políticas que han podido paliar los efectos económicos del confinamiento. Aún estamos por ver los resultados que ha traído consigo, pero así como se había conseguido reducir el número de personas lentamente que estaban en pobreza, la pandemia lo que ha provocado es un pequeño aumento más (en 2020 hubo 28.000 personas más en Navarra). La curva bajaba lentamente y vemos un ligero repunte. El nivel de personas en riesgo de pobreza fue creciendo entre 2008 y 2014 pero desde 2015 se dan reducciones de un punto o dos. En 2014 estaban en un 14,5% de AROPE (un indicador que recoge una visión multidimensional de la pobreza o exclusión social en la que se contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo), en 2019 había bajado al 11,7% pero en 2020 subió al 12%. Ahora hay que ver si determinadas medidas que impulsó la administración para favorecer el mantenimiento de las personas y hacer frente a sus necesidades básicas en esos momentos de pandemia pueden mantener este número y reducir en los años siguientes. Ver si hay una efectiva recuperación de empleo, que está mejorando, y continuar con esto que es una reducción paulatina del numero de personas en riesgo de pobreza.

¿Alguna localidad ribera destaca especialmente en las cifras de pobreza?

-En pobreza relativa Tudela tiene un 30%, y Cascante Cintruénigo y Corella suben por encima de esta cifra. Son datos preocupantes, pero es verdad que son núcleos poblacionales muy grandes, eso es importante a la hora de valorarlo. Eso también es muy significativo.

¿Como afecta al desarrollo de jóvenes y niños estar en ese margen de pobreza?

-Para sacar a niños, niñas y jóvenes debemos conseguir que haya una ruptura de la rueda de la exclusión y uno de los elementos más importantes es el tema de la educación, es la llave del cambio. Asegurar desde Educación que la situación complicada de la que parten todos esos menores (se ha visto ahora con la brecha digital en la pandemia) puede cambiar. Se habla de una transmisión intergeneracional de la pobreza. Es uno de los elementos que más nos podría ayudar para evitar esta transmisión y que generación tras generación se vayan repitiendo determinados patrones que favorecen que estas personas sigan en exclusión social. La pobreza afecta a todas las áreas de la vida. Son menores que viven en viviendas no adecuadas, con hacinamiento, humedades, sin calefacción, con frío, todo el tema de la energía... eso afecta a la salud de los niños y niñas y adolescentes. Impacta en los estudios que la familia tenga su principal preocupación en cómo sobrevivir en el día a día y no estar atentos a la educación. Las relaciones sociales se ven muy afectadas. La educación es la clave y alrededor de eso se construyen muchas cosas. La brecha digital también es muy importante. En la pandemia la administración aceleró el proceso de digitalización, transformando gestiones en procesos telemáticos donde esas mismas personas que no tenían ordenador para sus hijos, tampoco lo tenían para hacerlas. No es que fueron analfabetos digitales, sino que no entienden los conceptos de lo que deben rellenar y eso penaliza mucho el poder acceder a un registro o a un padrón.

Siendo la Ribera la zona con alto número de exclusión ¿es más solidaria o menos que el resto de Navarra?

-Existen iniciativas como Tudela Comparte que reciben mucha solidaridad de los vecinos, tanto en voluntarios como en productos, el Centro Lasa, con una historia muy larga de ayuda... La Ribera es solidaria y muy consciente del compromiso que hay que tener con las personas que ha tenido menos oportunidades para poder afrontar una vida digna.

Para eliminar el falso mito de que los migrantes se quedan con las ayudas ¿qué porcentaje se encuentra dentro de ese umbral de la pobreza?

-Cuando se dice eso se trata de buscar un enemigo común ajeno, siempre facilita tener un culpable. La lectura debía ser al revés: Navarra en general y la Ribera en concreto, son una fuente de oportunidad de una futura vida digna. Debemos estar orgullosos de haber creado un tejido empresarial y una sociedad que permite que otros vean que este es un núcleo de generación de oportunidades. Migran para buscar una vida mejor, si no fuese un núcleo donde poder desarrollarse no vendrían. Que vengan y se ocupen de empleos que nosotros no queremos hace que Navarra funcione, nos enriquece, trae otras culturas... El mayor porcentaje de ayudas son para personas navarras, hay un porcentaje alto de personas migrantes pero porque su situación es mucho más complicada, vienen de su país para mejorar su situación y parten de una situación mucho peor que la nuestra.

Con lo cual están más cercanas al umbral de la pobreza

-El umbral de la pobreza es una cuantía, creo que son 11.000 euros anuales. Hay muchas personas que están por debajo y no solo migrantes y eso nos debería preocupar como sociedad. Desde los años 80 han existido ayudas del Gobierno de Navarra para el sostenimiento de aquellos que no tenían ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Estas ayudas no se dirigen a la población migrante, son para personas que no tienen ingresos muy mínimos, que llevan residiendo en nuestra comunidad dos años o más, lo mismo si eres extremeño, vasco o de fuera y es una red muy importante porque cualquier día podemos caer uno de nosotros. Son situaciones muy complicadas que necesitan un apoyo para poder avanzar. No existe ninguna ayuda en la que ponga como requisito "ser población migrante", ¿que lo son en muchos caos? Si, y en otros tantos también navarros de toda la vida. Es paradójico que se diga siempre que los migrantes reciben las ayudas, es algo que ayuda a buscar un culpable y que evita asumir la responsabilidad propia.

"Decir que los migrantes reciben todas las ayudas evita asumir la propia responsabilidad"

"La educación es la clave para luchar contra la exclusión social y que se transmita generación tras generación"