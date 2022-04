Ablitas recupera el baile del Plego después de dos años sin celebrarlo

ablitas – Después de dos años sin poder celebrar uno de los actos más emblemáticos de Ablitas, el grupo de danzas Mendianike pudo llevar a cabo el Baile del Plego. Ciento de personas disfrutaron el domingo del baile que ponía el broche de oro a un fin de semana lleno de actividades. Mendianike nació en el año 1993 y al año siguiente ya consiguieron recuperar y volver a poner en escena el Baile del Plego.

Los primeros dantzaris de Mendianike tenían conocimiento de un articulo escrito en 1933 por un vecino de Ablitas, Pedro Arellano, que hablaba de eusko folklore en la Ribera y describía bailes en Ablitas, así consiguieron la descripción del Baile del Plego y también del Paloteado. Así, pudieron comenzaron la recuperación de los dos bailes.

El Baile del Plego se describía cómo un baile "que realizaban dos hombres en privado en una fiesta, en casa, en una merienda de amigos" y cantaban "no me lo quemarás el plego, el plego el plego y no me lo quemarás el plego por detrás". Los más ancianos sólo recordaban la letra de la canción y algunos habían visto de niños bailar el plego al tío Negrala en los bares, apostando chiquitos de vino. Pero ese baile se dejó y ya no se bailaba cuando Pedro Arellano escribió su articulo.

Los primeros componentes de Mendianike se pusieron en contacto con el grupo Ortzadar que en 1978 habían hecho una investigación sobre los paloteados, encontrando información sobre el Plego. Ortzadar ya en 1985 hizo un espectáculo que bautizaron Erribera en el que se bailaba el Plego, que se parece mucho a un baile de Baztan en que queman un haz de paja.

Con todo ello, Mendianike decidió hacer un baile popular y mixto para chicos y chicas. Felix Arellano, hermano de Pedro Arellano, les entregó la partitura de la canción del Plego en txistu y los tudelanos Jabitxu Pérez de Obanos y Fernando León pasaron la partitura a música de gaita. Sobre esa base hicieron música de entrada y salida, que es un vals, y la jota ya estaba publicada a principios del siglo XIX por Julian Romano un gaitero de Estella.