Ecologistas denuncian que el parque de Cavar ha matado 160 aves en 11 meses

tudela – En menos de un año los 32 aerogeneradores del parque eólico de Cavar (Cadreita Valtierra) han acabado con la vida de 160 aves y 27 quirópteros. De estas aves casi un centenar han sido buitres leonados que han caído tras chocar con las aspas de los molinos de viento. Así lo denuncia el colectivo ecologistas en acción de Navarra que analizaron las cifras entre julio 2020 y junio de 2021 por lo que han solicitado el inicio de expediente por el "daño medioambiental" que están ocasionado por la muerte no natural de 114 aves rapaces en las 9 máquinas más mortíferas de este parque.

Por todo ello piden el procedimiento de exigencia de responsabilidad, por "daño medioambiental" y "amenaza inminente de nuevos daños", a la empresa gestora (Renovables de la Ribera e Iberdrola). Al mismo tiempo piden que se adopten "las medidas preventivas y de evitación de nuevos daños apropiadas y, en particular, que se paralice el funcionamiento de los aerogeneradores en los que se ha constatado la muerte de las especies catalogadas y en el resto se apliquen las Mejores Técnicas Disponibles". En cuatro de los 32 aerogeneradores han muerto más de una docena de aves en este tiempo.

Junto a los daños de este parque eólico también recuerdan el de Caluengo, que en 20 años ha generado un "daño medioambiental" que justifica la presentación de esta solicitud con la muerte de 841 aves y 156 quirópteros "por acción directa de las palas de 32 aerogeneradores más mortíferos, de los 33 aerogeneradores que tiene en total el parque eólico". Buscando el principio de prevención y ante la "amenaza inminente de daños" solicitan se paralice el funcionamiento de los aerogeneradores en los que se ha constatado la muerte de las especies catalogadas y en el resto se apliquen las mejores técnicas disponibles, al tener la "probabilidad suficiente de que se produzcan daños medioambientales en un futuro próximo".

responsabilidades Desde este colectivo anuncian que ha solicitado a la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y al director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, el inicio del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental a las empresas Desarrollo de Energías Renovables de Navarra, S.A. (D.E.R.N.A), del grupo NATURGY y a Renovables de la Ribera S.L. del grupo IBERDROLA, como operadoras económicas responsables de un daño medioambiental comprobado y, ante, la amenaza cierta de que dichos daños medioambientales puedan seguir produciéndose en las instalaciones del Parque Eólico Caluengo (Peralta y Funes) y del parque eólico Cavar (Cadreita y Valtierra), respectivamente.

A su juicio, los grandes parques eólicos en Navarra están produciendo de manera constante la muerte no natural de muchas especies amenazadas. Para saber el alcance de esta pérdida de Biodiversidad, nuestra asociación solicitó el pasado mes de julio la relación de todas las aves muertas en los parques eólicos de Navarra, entre el 8 de Abril de 1998 y el 10 de marzo de 2021, es decir 23 años. Tras el análisis pormenorizado de cada parque y de cada aerogenerador, se constata que en este período se han encontrado muertos 8.435 aves y murciélagos. "Con total seguridad la cifra puede llegar a multiplicarse por varias cifras. Es seguro que muchos animales no aparecen en las estadísticas, bien porque solo se muestrea una parte de los aerogeneradores o porque los pequeños animales hayan desaparecido consumidos por carroñeros o bien por su dificultad de detección en el medio forestal". Tratando de poner freno a esta terrible pérdida de Biodiversidad, Ecologistas en Acción de Navarra, solicita, de manera pionera en España, el inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental. Se deben exigir responsabilidades a las empresas que operan los grandes parques eólicos, que provocan miles de muertes de avifauna protegida. A su vez, exigimos a la administración más celo protector a la hora de autorizar estas instalaciones para que estas muertes predecibles no ocurran. l