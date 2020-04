Geroa Bai apoya la moción de Mendigorría por el modelo D

mendigorria – Geroa Bai se adhirió a la moción aprobada por el Ayuntamiento de Mendigorría, la cual apoya a las familias del municipio que solicitan poder inscribir a sus hijos en el modelo D en el colegio público de la localidad. Maria Solana, portavoz de Educación de Geroa Bai, advirtió que "aunque ahora estamos centradas en buscar soluciones a la crisis sanitaria, no debemos olvidar cuestiones que siguen estando encima de la mesa". Solana recordó que el Gobierno de Navarra ha puesto como un eje principal de sus políticas la lucha contra la despoblación, por lo que "no se entendería obcecarse en no abrir una línea de modelo D en Mendigorria, abocando a los niños y niñas a desplazarse hasta Puente la Reina".

Además, la parlamentaria valoró que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Navarra a que abra la nueva línea en el pueblo, "ya que se evitará que muchas niñas y niños salgan a la carretera para ir a estudiar con los riesgos que ello conlleva". Solana recordó que "Mendigorria es un municipio de la zona mixta y, como tal, la legislación vigente no le exige un número mínimo de alumnos y alumnas para abrir en su centro un aula de modelo D. Como apunta el Pleno del Ayuntamiento, se debe trabajar para no crear desigualdades, ni diferencia de trato entre habitantes de diferentes pueblos de Navarra". La parlamentaria expresó su deseo de que "el consejero atienda la petición de las familias, del Ayuntamiento, de las fuerzas políticas que le apoyan en el Gobierno y obre con responsabilidad para atender una demanda legal, de total garantía jurídica y de respeto a la pluralidad lingüística".