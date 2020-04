Dos vecinos de la comarca crean una web de velatorios 'on line'para poder decir adiós

tafalla – La crisis del coronavirus ha eliminado la cercanía, la proximidad, ha arrebatado el contacto físico y ha dejado a un lado nuestras tradiciones, costumbres y ritos. Una de las más amargas consecuencias de esta situación es el no poder celebrar velatorios, funerales, reuniones ni encuentros para despedir a los seres queridos. Para mitigar la carencia de una despedida tradicional varios estudiantes universitarios han creado un espacio virtual en el que los familiares pueden reunirse – de manera on line – para homenajear a sus allegados.

Jone Escudero Garbayo e Imanol Martínez Martín, vecinos de la comarca, son dos de los impulsores de Divela.net, la página web. Estos dos estudiantes de Administración y Dirección de Empresas de la UPNA son parte de un equipo formado por seis universitarios, de diferentes carreras y centros de formación. El grupo se completa con dos estudiantes de ADE y dos de Ingeniería de Software, todos de la Universidad Complutense de Madrid. La página web trata de sustituir el velatorio físico tradicional por uno realizado a través de internet, donde los familiares pueden crear su propia sala para poder celebrar la despedida. Divela otorga la opción de hacer el velatorio de forma privada o de forma pública, restringiendo el acceso para los invitados más cercanos o dejándolo de libre entrada. "Uno de los grandes problemas ahora mismo es la imposibilidad de despedir a los difuntos, creemos que no poder hacerlo puede tener importantes consecuencias para las personas que pierden a un ser querido, es muy importante poder decir adiós", sostiene Jone Escudero, vecina de Olite.

Conscientes de que la cercanía física es insustituible, estos seis estudiantes gestaron su proyecto en el marco del hackathon, un encuentro entre programadores organizado por la Comunidad de Madrid que este año se celebró de manera on line y bajo el lema #VenceAlVirus. "Nos pareció que era un problema sobre el que había que trabajar y nos pusimos a ello", detalla Imanol Martínez, natural de Tafalla. La iniciativa, de acceso totalmente gratuito, permite personalizar cada uno de los velatorios, añadiendo una fotografía del difunto, una frase, un vídeo o una canción, detalles "que forman parte del recuerdo de esa persona". Los asistentes pueden dejar sus condolencias y mostrar su apoyo a las familias de diferentes formas, para que sientan la cercanía de las personas más próximas.

decir adiós "Durante toda la historia ha habido velatorios, rituales o ceremonias de cualquier tipo para despedir a los muertos", afirma Jone Escudero, quien añade que el decir adiós "es un alivio para la persona que ha perdido a un ser querido".

Para los impulsores de este proyecto, que se completa con la presencia de Álvaro Pascual, Daniel Peláez, Mónica Bogado y Héctor Arranz, "esta es una manera de poder cerrar una herida que durante el último mes no se ha podido cubrir como antes". Divela nace como un sustituto, una manera de cubrir un necesidad y poder realizar "un paso esencial para cerrar la etapa". "Para las familias es muy duro a nivel psicológico no poder estar con él en los momentos finales y más aún no poder despedirse de él", subraya Imanol Martínez, quien también considera fundamental "poder reunirse con los familiares en un mismo espacio para compartir el dolor, intentamos eliminar la frialdad actual y crear unidad alrededor de lo que sucede en un velatorio". La distancia también se rompe con la posibilidad enviar flores a las personas más cercanas al difunto y también se creará un álbum con los recuerdos que hayan compartido los asistentes de la sala virtual durante el velatorio. Soluciones que completan una iniciativa creada para apoyar y acompañar durante esta crisis. Además, los servicios que se ofrecen en la página web se completan con la posibilidad de poder celebrar ceremonias de diferentes religiones en directo.