Elena Cañizares, enfermera contagiada de coronavirus, ya es famosa

No todo iban a ser billetes€

Así de gráfico

El típico recibimiento a Josu Arkauz, un etarra condenado por suministrar granadas de mano a comandos de ETA, y enviar paquetes bomba. pic.twitter.com/huyOdenfZ0 — NIPORWIFI © (@niporwifi) November 23, 2020

Seguimos con fascistadas

Vox reniega ahora de su programa que defendía "acabar con la educación especial".



"Es un error tipográfico", dicen (risas).

https://t.co/FSHPWrXqrI — Juanma Lamet (@juanmalamet) November 23, 2020

Elena Cañizares ya es famosa

El mejor streamer del mundo es vasco

HE GANADO EL PREMIO AL MEJOR STREAMER DEL AÑO



A NIVEL MUNDIAL



OS QUIERO GUARROS pic.twitter.com/th3uX7OIfI — Ibai (@IbaiLlanos) November 21, 2020

No quiero pensar mal: me niego a creer que, por muy campechano que sea y bien relacionado que esté, tenga acceso y, si lo tiene, use información privilegiada para almacenar en un banco de Suiza. Empresas como Santander, BBVA, Iberdrola, Endesa, Abertis, ACS, Repsol€ Porque algo tenía que hacer el Rey emérito de España con el dinero que le regalaban, no todo iban a ser billetes para tener detalles con sus amigas especiales, no: hay que pensar en el futuro y en los herederos, comohace Juan Carlos I, que sigue siendo un modelo€ Para alguien.Los tuits de Niporwifi sobre "el típico, un etarra condenado por suministrar granadas de mano a comandos de ETA, y enviar paquetes bomba" son la muestra de cómo puede ser vista la propia banda y su entorno. Incluidos quienes dicen que condena su acción pero conviven con quienes la justifican. "Esto solo puede pasar en un territorio que tenga presencia una mafia". La imagen, por cierto, es de "el grupo político juvenil de Sortu". El tuitero, que suele escribir sobre mafias y dictaduras, también recuerda que "el Parlamento Europeo pide que se prohíban los homenajes a etarras".Otro movimiento propio de fascistas populistas es el de rugir como un león enjaulado contra una decisión que ellos mismos tenían planeado tomar. Desconozco si es bueno: me parece un debate muy complejo como para tomar una decisión de oídas. Pero lo que parece indiscutible es quede esa educación especial y, ahora, están poniendo el grito en el cielo por su posible desaparición (que tampoco parece claro). Los de Abascal han dicho, primero, que es un error tipográfico y, finalmente, que es irrelevante que apareciese en el programa.No creo que lo buscara pero ha pasado: laa la que sus compañeras de piso no querían ayudar hasta el punto de que le instaban a abandonar la vivienda compartida, se ha hecho famosa. El tema tiene fondo y formas igual de importantes: la insolidaridad de las compañeras con Cañizares es evidente. Pero su miedo (son muy jóvenes), ¿no es comprensible? Y la decisión de Cañizares de hacer públicas las conversaciones, ¿no es un exceso? La que sí es excesiva es la reacción de miles de usuarios de Twitter y cientos de periodistas amplificando el tema.El reconocimiento mundial aes un motivo de celebración: el vasco con mayor sentido del espectáculo ha sido premiado como el mejor streamer del año. ¿Que qué es esto? Se trata de un nuevo tipo de entretenimiento que atrae a millones de jóvenes hacia las pantallas: Llanos no sale en la tele, sale en los móviles y el ordenador, tiene montado su propio estudio en casa desde el que. Su mérito esque entretiene y lo hace muy bien, y, no, no es una cosa menor ni tan fácil como parece (de hecho, ha dado a conocer sus problemas de ansiedad). Y él es el mejor.