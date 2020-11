Feliz día del influencer€ O no

Lo mejor de las polémicas de Twitter es cuando sales a la calle y no hay polémica ni Twitter. — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) November 23, 2020

Todo termina así

La influencer del PP

¿Se puede ganar dinero jugando a videojuegos?

Algo bueno tenía que traer€

Hoy es San Andrés, la fiesta más importante en Escocia, esa nación sin estado que todos, hasta los más quiméricos, admiramos por su pragmatismo. Pero también es e, esa profesión que necesita una definición tanto que la protagonizan más candidatos y candidatas a influencer que personas que, ya sea en una compra (lo que más se busca) o en un tema de conversación. Al respecto, rescato la reflexión de Sergio Maydeu-Olivares, que define este día perfectamente: "Lo mejor de las polémicas de Twitter es cuando sales a la calle y no hay polémica ni Twitter".¿Alguien se acuerda hoy de? En el pasado lejano de Twitter, es decir: la semana pasada, Cañizares era toda una estrella y millones de personas estuvieron pendientes de esta enfermera con coronavirus y de si sus compañeras de piso le calentaban el tupper o no. El tema fue tan importante que el community manager dehizo que el vicepresidente, como vimos en la cuenta que informa de los contactos que hacen los miembros del gobierno. Así acaba todo en redes: con que Pablo Iglesias siga en Twitter a la víctima de la última injusticia.¿Es Elena Cañizares una influencer? ¿Lo es Pablo Iglesias? ¿Su community manager intenta que lo sea para cuando deje la política o todo forma parte de un juego mal entendido? ¿Lo es? Por supuesto que sí. La diputada del PP a la que Pablo Casado dio y quitó poder intenta influir desde YouTube. ¿Cómo? Mostrándose comosin abandonar el PP. Esta situación deja de ser graciosa cuando, en sus intentos por llamar la atención, ataca consensos básicos: "No existe la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer".El post de Adrián Suárez en 3DJuegos, sin duda, debería de ser muy influyente, porque es el más completo que he encontrado sobrejugando a videojuegos. En resumen: ni con libros, ni con podcast, ni con webs sobre el tema. Nada de eso da dinero. Sí lo da tener un canal en YouTube y Twitch sobre videojuegos muy, muy trabajado y completarlo con otro tipo de actividades on-line. Lograr, pero todavía lo es más ser jugador profesional: con una vida "laboral" de los 13 a los 25 puedes ganar mucho dinero pero son poquísimos quienes lo logran.Soy de los pesimistas, si sigue esta columna ya lo sabrán: creo que, al contrario, y de hecho tenemos demasiadas pruebas de que está aflorando lo peor de nosotros, como sociedad y como individuos. Perotenía que traer tanto sufrimiento:", leo con ilusión renovada en Pymes y Autónomos, porque "en el momento de la verdad, en mitad de una pandemia. (€) es cuando los verdaderos líderes se dejan ver, y son los que ofrecen soluciones". Viva lo sencillo, lo lógico y lo práctico.