El gol se lo mete Europa a Gran Bretaña

"España, el país de la patraña"

Un gravísimo problema de fondo

Acción-reacción

No. El gol se lo mete Europa

Eskerrik asko!

El verso no es mío, ni de, cuyo tuit ilustra este párrafo. El verso es de una canción de Ska-P, de 1996: "Ñapa es". Ni sé las veces que la habré canturreado mientras leo noticias sobre España como la que comentaba el portavoz del PNV en el Congreso: su partidosi va a iniciar algún tipo de investigación sobre el grupo de WhatsApp de antiguos altos mandos del ejército, y puede que alguno en activo, en el que se hablaba de un golpe militar, se alaba el franquismo y se fantaseaba con 26 millones de fusilamientos.La existencia de ese grupo y que haya salido a la luz, o piezas como la de Diario16 en la que entrevistan a soldados que hablan de mandos claramente, son solo la confirmación de lo que todos sabíamos. Del mismo modo que sabemos que si han estado callados y quietos hasta ahora es porque todos ellos han vivido muy bien en sus puestos y con sus capitales. Hoy, el, las posibilidades de conectarse en un chat y lo mucho tiempo que llevan acomodados, han despertado el problema que es grave, es de fondo y es de España. Les toca resolverlo.Elestá lleno de personas resentidas que han consagrado su vida a la política continental dejando atrás sus propias familias y amistades€ Personas que no van a tener ninguna piedad en destruir la reputación, con comentarios y lo que les dejen, de, el eurodiputado y cofundador del Fidesz, la formación de extrema derecha que gobierna Hungría. Que Szájer sea homosexual o acuda a orgías no interesa a nadie, pero importa porque él mismo "trabaja activamente contra las personas LGTB" (El Confidencial) y porque ha participado en€ En pleno confinamiento.s en su gestión de la pandemia: la negó hasta que pasó la enfermedad, entonces puso condiciones extremas a la ciudadanía, y ahora adelanta la vacunación€ Solo por poder decir que lo hará antes que Europa y gracias al Brexit. Así va el populismo en tiempos del COVID. Pero creo que: las vacunaciones previas en otros países van a generar más certidumbre a la ciudadanía europea, lo que va a facilitar que haya uny una respuesta grupal. No se trata de llegar antes, sino de llegar.Pongo el pantallazo al tuit de lapor la reacción que ha generado su anuncio de que recibía ela una de las mejores, pero Roger Álvarez se merece el galardón igual que el resto de premiados y premiada (Aran Goyoaga, José Antonio Pérez y Gonzalo Bartolomé). Y el resto de los participantes en el evento del miércoles que tuve la suerte de conducir (Oihane Agirregoitia, Inge Sáez, Sabino San Vicente, Esti Manzaneque, Kerman Munitxa y María Jabat) merecen. A veces, en esta columna parece que olvidamos lo local, pero no, no lo hacemos.