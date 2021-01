La política a golpe de tuit o de actualización en Parler no es nueva en el PP

Pues 2021 empieza bien

Trump and Trumper

Ya estamos en Parler. — Bea Fanjul (@bea_fanjul) January 9, 2021

La p€ foto

Señor Casado, efectivamente soy yo el niño que aparece en esa foto. Te queria comentar que os ha quedado muy bonito el homenaje realizado en el dia de hoy a mi aita.Tanto que ni un solo miembro de la familia ha asistido al acto. (1/2) https://t.co/NVGqSryCRa — Mikel Iruretagoyena (@mikeliru) January 10, 2021

Schwarzenegger lo tiene claro

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Si tuiteas€ Te retuitean

Ya sé que cuando unahace un anuncio, del mismo modo que sé que todos los que señalan que las farmacéuticas ganen dinero hacen el caldo gordo a los antivacunas. Así que, a la mierda los pesimistas, alarmistas,y escépticos en general:si se confirman los "ensayos exitosos de una vacuna (€) para tratar enfermedades autoinmunes como la" (Redacción Médica). El anuncio lo hace, que enlazaría un ciclo muy exitoso como empresa del que nos beneficiaremos como sociedad. Y eso es lo que importa.Cada uno es libre de hacerse los selfies que le dé la gana, y sil quiere seguir intentando ser la musa de los que están entre la derecha y la pared, déjale que camele, como decía el Fari. Así que, allá ella si ha decidido, la red social a la que se han mudadode allí y de aquí. Todos hemos sido jóvenes e impulsivos, y hemos hecho cosas que, años después, no haríamos porque para eso están los jóvenes, qué demonios. Lo que yo no entiendo, será que ya no soy joven y nunca fui muy listo, es qué creen que consiguenLa política a golpe deo de actualización en, partido en el que siempre se les ha dado muy bien hacer política para la foto. Lo malo es que las redes sociales son carreteras de dos sentidos: la réplica en Twitter de, hijo de Ignacio, el concejal del PP en Zarautz al que asesinó ETA, es demoledora. Mikel escribe en su tuit una petición que va de parte de todos los vascos: "", después de anunciar que nadie de la familia acudió al homenaje (para la foto) que le hizo el partido.fue gobernador de California con el Partido Republicano de 2003 a 2011. Hoy, es un exculturista, exactor y expolítico al que siguen casiy que ha sabido usar su popularidad para lanzar un mensaje claro: Trump pasará a la historia como el peor presidente, debe prevalecer la democracia yque dé lo mejor de sí. Por si no queda claro, Schwarzenegger saca la espada de Conan en la parte final del vídeo para criticar lo sucedido en el Capitolio la semana pasado, y cree que solo será otro golpe con el que templar el metal y fortalecerlo.Llevo más de 10 años escribiendo casi a diario esta columna y si algo he aprendido es que. Me refiero a leer críticas, comentarios negativos y hasta insultos de quienes no pueden razonar. Traslado el axioma a las redes sociales: si tuiteas tienes que estar dispuesto a que te retuiteen€ Incluso tres años después. Por ejemplo, enante una nevada sobre la AP-6 y anunciaba que iba a pedir la comparecencia del ministro de Fomento. Hoy, estepero con Iglesias en la vicepresidencia.