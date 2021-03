Estamos agotados de vivir acontecimientos

Ya está bien de acontecimientos

Veo mucho tuitero que SOLO escribe de política. Ya sabéis: cabreo, mismo tema al unísono, ponzoña... No sé si pretenden movilizar o molestar. A mí suelen provocarme tristeza. Me pregunto si les pagan, si se ven como gurús... Yo deseo que sean bots porque si no, vaya vida, colega. — Raúl Díaz (@Ruldia) March 28, 2021

La verdad es esta otra

El milagro de Ayuso

Pero qué tomadura de pelo

¿Qué impide la Policía?

Laes el enésimo acontecimiento que vivimos estando ya agotados. Por supuesto, los mismos parlamentarios, periodistas y tuiteros de cabecera que te hablan en Euskadi de derechos humanos, gas, TAV o pandemia,. Mientras tanto yo estoy cada vez más cerca del guionista vasco Raúl Díaz, que tuiteaba: "Veo. Ya sabéis: cabreo, mismo tema al unísono, ponzoña... No sé si pretenden movilizar o molestar. A mí suelen provocarme tristeza. Me pregunto si les pagan, si se ven como gurús... Yo deseo que sean bots porque si no,, colega".Héctor Barnés explica muy bien en El Confidencial lo que nos pasa a muchos: "Empieza a abundar la sensación de que nos sacrificamos para quepara hacer lo que quieran: lase ha convertido en un". Es así de sencillo y desmotivador: quienes intentamos cumplir somos los que mantenemos el equilibrio. Si todas y todos(y son muchas y muchos los que lo hacen). Pero si los que salen, trampean, se creen más listos y pasan de todo se justifican con que están cansados, los que cumplimos lo estamos más.El milagro deno tiene nada que ver con mantener lamientras avanza la pandemia. El milagro que obra la presidenta de la Comunidad de Madrid consiste eny conseguir que nos fijemos en las barbaridades que dice. Pero esta es la situación real: "Dramáticos datos en Madrid, botellódromo de Europa: Ayuso reconoce casi 3.000 nuevos contagios pero no actualiza el número de muertos este fin de semana" (El Plural). Información que se suma a la de queen España.El pasado domingo las bases deratificaron quede Podemos a la comunidad de Madrid. Lo hicieron después del anuncio del vicepresidente español, después de que Podemos explicara que la anterior cabeza de lista iba a ser relevada, después de que el propio Iglesias hayaen su vicepresidencia, su ministerio y su escaño en el Congreso, y se haya despedido desde la tribuna de oradores. ¿Y ahora nos quieren vender un? ¡Venga ya! Ojalá se acabe pronto la moda de tratar a la ciudadanía como una audiencia infantilizada.Muchas cosas van mal en España si entre dos grupos de manifestantes, uno dey otro de mujeres que muestran la parte superior de su cuerpo,del segundo. Ya sé que la de los fachas era una manifestación permitida y lasfueron a reventarla, pero la foto no puede ser más elocuente: entre fascistas y tetas, las autoridades españolas actúan contra las tetas. Lo que demuestra que los franquistas, cuyo derecho a exhibirse es aceptado primero y protegido después, pueden tener razón: en el fondo,, pero sigue siendo rancia.