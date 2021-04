Al fascista, ni agua en el desierto

Intolerable. Y punto

Y esto otro, vergonzoso

??Pablo Iglesias llegó por la puerta principal en taxi para que todo el mundo lo viera...



Al finalizar y pensando que nadie le vería... le fue a buscar un Golf GTI.



Se llama ser mezquino. #DebateTelemadrid pic.twitter.com/EgtBj30ga9 — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) April 21, 2021

Algún día tendremos que hablar de esto

#TúDecides , magnífico corto de @danielguzman.

Retrata a la perfección el sinsentido del discurso de odio de la derecha extrema y la ultraderecha, amplificado y blanqueado sin cesar.

El #4M nos jugamos mucho. #TúDecides #QueHableLaMayoria4M pic.twitter.com/c9oUiAPdUz — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) April 19, 2021

La respuesta es Abascal

¿Cómo de podrida tienes que tener el alma para basar tu campaña electoral en el ataque a niños extranjeros que salieron de sus países en busca de una vida mejor? Eso me pregunto de buena mañana... — Eva Helada (@evaspinola70) April 22, 2021

Ya lo avisamos

"Los mayores de 65 son el único grupo de edad que sale fortalecido de la crisis económica"



"Los jóvenes son los que más han sufrido, especialmente donde existen mayores tasas de temporalidad"



Subamos otro poco las pensiones.



https://t.co/wI73OOCppd — Miquel Roig (@miquelroig) April 22, 2021

No hay "peros", no hay "y", no hay "mientras" que puedan acompañar a la condena firme y sin duda del acto terrorista en el quehan recibido cartas amenazantes y balas . Un acto que debe ser puesto en el contexto de una extrema derecha liberada y alimentada por quienes creen que obtendrán un beneficio político a corto plazo de sus disparates. Esas balas y esas amenazas son el resultado del colaboracionismo o la permisividad por cálculo electoral.. Dice bien Iglesias en Twitter: esto no va solo contra ellos, va contra todos.Antes de ese ataque injustificable, Pablo Iglesias había recibido otros con mayor carga política y, sobre todo, sin ningún tipo de vergüenza: a la, le parece "casta" que una peluquera de LaSexta eche laca a Iglesias en un receso del debate. De casta es lo que hizo Ana Botella: ir en coche oficial a la peluquería. Y al, le resulta "mezquino" que a Iglesias le recogieran en un Golf después de ese debate. Mezquino es tuitear eso siendo del mismo PP que la ministra Ana Mato, que no se hizo preguntas cuando en su garaje aparecieron un Jaguar y un Range Rover.Algún día, cuando pase todo y Pablo Iglesias vuelva a ser solo un contertulio, y todos los que estuvieron en Podemos con él se afanen en publicar libros y aparecer como fuentes de conocimiento sobre la política española, tendremos que hablar del enorme apoyo a Podemos de varios periodistas estrella en Twitter y no pocas celebridades como, que les regalan spots y su posterior difusión€ Para acabar como la quinta opción en las elecciones autonómicas de Madrid. Y a eso hay que sumar los muy compartidos argumentos de Podemos sobre la poca atención que le prestan los medios.Con los medios, precisamente, me he llevado un chasco durante esta campaña. No por el madridcentrismo, que ya me lo esperaba, sino por, incluso con la excusa de criticarlo. Pero la culpa no es de quien lo muestra, sino de quien lo firma: "¿Cómo de podrida tienes que tener el alma para basar tu campaña electoral en el ataque a niños extranjeros que salieron de sus países en busca de una vida mejor?", se preguntaba Eva Helada. La respuesta es Santiago Abascal, que es el responsable de esta campaña. Fue Vox quien quiso que lo supiéramos al principio de la misma.No es ninguna sorpresa esto que tuitea Miquel Roig sobre el artículo en El Confidencial: "Los mayores de 65 son el único grupo de edad que sale fortalecido de la crisis económica. Los jóvenes son los que más han sufrido, especialmente donde existen mayores tasas de temporalidad". Ya avisamos al final del confinamiento, cuando, de que estascon la cantidad de ERTE que habían afectado a la población laboral. Y más aún cuando empezábamos a conocer que lo que salía de la hucha hoy no se recuperará nunca.