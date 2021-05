Y salió Bea Fanjul

Exijo que desde ahora haya test de alcoholemia en los mítines (para que no vuelva a subirse alguien sobrio jamás a un estrado, claro).pic.twitter.com/ieMC2bXnBy — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) May 2, 2021

¿Lo bueno por conocer?

La campaña del postureo

Despedirse citando a Hegel

España

Por si la campaña del PP no había sido suficientemente disparatada, en la recta final decidieron poner detrás de un atril a, cuyo discurso está ya en ladesastrosas: llamara la candidata y pedir que aque no la matase, cuando el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso está condenado a cuatro años de prisión en Cuba por homicidio involuntario, es una bestialidad. Una bestialidad y el resultado de elegir a representantes (Fanjul es diputada por Bizkaia y presidenta de Nuevas Generaciones) cuyo único discurso consiste en serSies lo "malo conocido", según Bea Fanjul,, la candidata de Más Madrid, partía en desventaja por alcanzar menos notoriedad que la del PP, Iglesias, Gabilondo o Monasterio. Pero ha acabado pocomo alternativa a Díaz Ayuso. Alternativa en todos los aspectos: profesional de la medicina, madre, progresista y centrada, frente a las salidas incomprensibles de la actual presidenta.de la izquierda madrileña, y Errejón puede coger aire y liderar una nueva izquierda española.se equivocó de ola y, claro, se ha caído de la tabla antes de ponerse de pie sobre ella: cambió su vicepresidencia por ser cabeza de lista de su partido en Madrid, mostrando lo desnortado que estaba, y su campaña se ha basado encon Isabel Díaz Ayuso y el tándem Monasterio-Abascal. Lo más probable es que, la última en el Parlamento, y que su radicalidad haya asegurado el gobierno de derechas. El frentismo de su campaña solo ha sido comparable al postureo:lo alejaban de la realidad. Así ha sido su política siempre.sabía que pillaba a casi todos desprevenidos cuando: solo Podemos supo recomponerse con un autogolpe. Pero el PSOE no supo o no quiso montar una alternativa a. Así que el veterano político ha sido el cabeza de cartel a su pesar, o eso transmitía.en Twitter,, ("Nada se ha hecho sin una gran pasión") es solo el último ejemplo de lo extraño que ha sido todo en el PSOE. Un PSOE del que solo espero que no se deje convencer por el PP de que estas elecciones autonómicas tienen que ver con el gobierno de Pedro Sánchez.Tengo la sensación de que todos, empezando por mí, hemos escrito demasiado sobre la. Es evidente que lo son y quien no lo vea es más tonto de lo que cree o es un colaboracionista. ¿Qué campaña han hecho Monasterio y su jefe de la misma, Abascal? La que esperábamos: señalar a emigrantes, hablar de falsas libertades, beneficiarse de cuentas falsas en redes sociales para colocar mentiras y sacar la bandera a cada paso. No hace falta decir nada:. Tampoco hace falta mencionar a Edmundo Val ni a Ciudadanos que, como UPYD, se disuelven en la insignificancia. Que voten de una vez.