Una de política

El nudo catalán

Un temazo

Antinatural

¿Por qué?

No

Pablo Iglesias se va. Nunca un líder fue tan perseguido por los grandes medios. Nunca nadie recibió tantas amenazas y denuncias falsas. Nunca un partido llegó con tan pocos medios al Gobierno de España. Iglesias deja la política. Esperemos que algunos dejen la puerta de su casa. — gerardo tecé (@gerardotc) May 4, 2021

Marçal Sintes no se corta en su columna en El Nacional cuando califica, ya en el titular, dela que mantienen, y hace responsable del enfrentamiento sangrante que observamos al "factor humano, la incapacidad de unos y de otros de". Sintes reclama un nacionalismo pragmático: "Lo más lógico: la formación de un ejecutivo independentista que gobierne con eficacia y al mismo tiempo evidencie la necesidad de un estado propio", y recuerda que "los catalanes concedieron a los dirigentes independentistas, con más voluntad que entusiasmo,".Ni el fin del estado de alarma, ni los muertos diarios por el coronvirus, ni mucho menos el nudo catalán o las elecciones madrileñas tienen que tapar el temazo que protagonizany su marido, Fernando Ramírez de Haro. Después de que el hermano de este último, Íñigo, diplomático de profesión, para más lustre, les denunciara pory defraudar a Hacienda, ahora les acusa de "apropiarse de subvenciones millonarias de la PAC". En concreto, dedel marido de Aguirre "subvenciones de centenares de hectáreas que la familia comparte" (Eldiario.es).Incluso sin Esperanza Aguirre, José María Aznar, Luis Bárcenas o Rodrigo Rato, el PP lograría parecer apetecible, a mi juicio, por una decisión política básica y recurrente en ese partido: sus habituales ministras y ministros millonarios. Unaabsolutamente alejada de la sociedad y de la realidad de la mayoría de las personas que pagan su sueldo y sus decisiones. Si, además, sumamos a las y los mencionados al principio,. Y hay que mencionarlos, por desgracia y por sus propios deméritos: "Anticorrupción sostiene que Rato ocultó 77 millones en una sociedad 'offshore' de Luxemburgo" (Vozpópuli).No es la primera vez quedice quedespués de haber sido designada vicepresidenta segunda por Pablo Iglesias (los círculos, si eso ya eso). Me sorprende esa insistencia, esas ganas por que quede claro que hay una, ya sin el líder de Podemos y con la ministra de Trabajo eclipsando a Montero y Belarra. No solo eso, según República.com, la propia Díaz ha aclarado que ella y Pedro Sánchez. Visto todo lo visto, Iglesias ha sido especialmente malo eligiendo, nombrando y tratando a sus lugartenientes.En ninguna hagiografía y en ninguna crítica de las que se han publicado desde queanunció que lo dejaba, en la noche electoral del 4-M, he leído algo sobre sua su entorno político pese a que, a mi juicio y por diferentes motivos, salta a la vista. Lo que sí he observado es mucha victimización: no niego ni una sola de las denuncias del matrimonio Iglesias-Montero y las rechazo todas, pero en una España que ha sufrido a ETA, poner a Iglesiasme parece mucho poner. Y en Euskadi, donde anónimos han sufrido ataques por enfrentarse a recaudadores y mafiosos, también.