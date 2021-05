El "mataor" del 15-M se ha cortado la coleta

Mucho ruido y pocas nueces

¿El 15-M ha muerto? ¿Viva el 15-M?

La juventud de hoy es diferente

Mi hija de 17 años, muy activa en convocatorias feministas y Fridays For Future, y que se informa vía redes sociales de gente de su edad, no sabe qué es el 15M ni había oído hablar de ello. Pensábamos que #15M tenía brecha con generación anterior, y me da que más con la siguiente — Isaac Rosa (@_isaacrosa) May 14, 2021

Los pies, lejos del suelo

¿Meritoqué? Más del 95 % del patrimonio de las clases medias proviene de herencias https://t.co/nSlGjtJjUG — Eduardo Garzón (@edugaresp) May 12, 2021

Ha sido una de las noticias de la semana: la exclusiva de Pedro Vallín en La Vanguardia sobre el corte de pelo de Pablo Iglesias, con foto deal que le gusta endiosar al exlíder morado. Para completar el pasteleo, Iglesias aparece leyendo el libro de Vallín en los posados. Así: despidiendo a su matador, su cortaorejas, su machote que marca coquilla y pelazo. Lo que no han faltado, antes y después de esta anécdota elevada a noticia, son las lecciones de progresismo, victimismo, periodismo y ética que les sale por las orejas. Porque puedes abandonarlo todo, menos el púlpito.En el haber de los fundadores de Podemos estará siempre que, cuando desde el PP y el PSOE les decían: "Pues montad un partido", lo hicieron. Diez años después, sin el líder mesiánico y más allá de pasteleos y odas verticales ("Podemos traslada a sus bases que Iglesias siempre será un 'referente' tras una 'trayectoria sin parangón'", según República.com), vemos que "la nueva política" ha hecho mucho ruido pero ha traído pocas nueces:como europarlamentario, diputado, vicepresidente ni parlamentario en Madrid. Y ha dedicado más tiempo a purgar su partido que a hacerlo crecer.La esencia de la izquierda española se puede apreciar observando cómo están tratando a Íñigo Errejón los que reparten carnés de progresista. Si triunfa es porque es blando con los fuertes. ¿Pragmatismo? Mejor idealismo barnizado con las pinturas de todas las batallas. Y si los medios vemos en Errejón a un socialdemócrata sensato, es que no tenemos ni idea y él es un vendido. ¿No lo era Iglesias cuando era una estrella de rock en todas las teles? Para colmo,para situarse en un escenario posterior: ese Podemos que no ha dejado de caer es el partido de aquel movimiento, Más País es lo nuevo.Esto que tuiteó Isaac Rosa va en la línea de lo que ha detectado Errejón y me parece muy interesante: "Mi hija de 17 años, muy activa en convocatorias feministas y Fridays For Future, y que se informa vía redes sociales de gente de su edad, no sabe qué es el 15M ni había oído hablar de ello. Pensábamos que 15-M tenía brecha con generación anterior, y me da que más con la siguiente". En efecto: aquel movimiento culminaba la acción de quienes nos precedieron, pero no tenía nada de nuevo (sí tuvo algo de disruptivo).: es cosa de viejos.Durante estos diez años el 15-M ha sido más manoseado que observado. Y eso es bastante significativo. Hoy se declaran herederos de aquel movimiento todo tipo de personajes de izquierdas (menos Errejón, que pretende superarlo, y por algo será), muchos de ellos muy alejados de la realidad, como, que tuiteaba: "¿Meritoqué? Más del 95 % del patrimonio de las clases medias proviene de herencias". Repito una parte del tuit: "Clases medias".¿Quién cree que le vota? ¿Quién cree que forma la clase media y piensa en qué dejará a sus hijos?