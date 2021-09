La memoria es nuestro futuro

Su vergüenza y de nadie más

20 presos de ETA solicitan participar en encuentros restaurativos con víctimas. El contraste a que ninguno de los que están en la cárcel de Pamplona asistieran ayer al pase de la película 'Maixabel'https://t.co/pwtaQAni7R — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) September 27, 2021

Y su rabia

Maixabel Lasa no ha obligado a ninguna víctima del terrorismo a hacer lo que ella ha hecho.

Pero algunas víctimas del terrorismo parecen querer obligarla a ella a no hacer lo que ha hecho. — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) September 26, 2021

Tenemos que aferrarnos a la memoria

Al juez le gusta esto

"Volcán Puigdemont"

Ninguno de losque se encuentran en la cárcel de Iruña acudió aly la posterior encuentro con la protagonista de la historia y la directora de la película. Si no lo hicieron por activismo, porque a aguerridos no les gana nadie (o eso creen), qué vergüenza:que de cualquier otra cosa. Pero puede que si no acudieron es, simplemente, por vergüenza, por su incapacidad de mirar lo que hicieron y a quien se lo hicieron, por lo imposible que les resultay de quien lo cuenta. Los hechos son los que escriben el relato.Con la edad he aprendido a no meterme ni en el hambre de otra persona ni en sus cabreos. La rabia o la ira son sentimientos muy personales que siempre se manifiestan como un volcán que estalla después de mucho tiempo de calentamiento. Así que, sin juzgar ni prejuzgar la rabia de nadie, creo queacierta con este tuitazo: "Maixabel Lasa no ha obligado a ninguna víctima del terrorismo a hacer lo que ella ha hecho. Peroparecen querer". Con la edad también he aprendido que los caminos importan.El experimento que han hecho en lapara conocer que saben las y los jóvenes de hoy sobre ETA me parece un acierto. Habrá que ver las conclusiones y si es posible apreciar un sesgo, pero la idea, en sí, me parece necesaria porque quien se asome de vez en cuando a cuentas de la chavalada en Twitter e Instagram puede ver unamuy poco reconfortante y que favorece, sin duda, a quien la ejerció, lo que implica que no favorece en nada a quien la sufrió, que fue la mayoría de la sociedad vasca.. No dejarnos enredad, también.Del mismo modo que es capcioso y falso sugerir que las restricciones para frenar una pandemia mundial es un capricho de quien las impone, esafirmar que el juez. El titular en Vozpópuli (cada día, más escorado a la derecha) es un enredo intencionado para meter las siglas del partido en una idea que sugiere una especie de pulso que solo Garrido echa porque le sale de la maza. Obviar que se trata de unay de decisiones excepcionales en el entorno genera noticias más sabrosas, sobre todo para el gusto del magistrado.A veces, una columna bien escrita y, sobre todo, bien reflexionada, ayuda a entender la realidad mejor que varias noticias. En esta ocasión esel que muestra cómo puede afectar la reciente retención de Puigdemont a "la tranquila rendición de ERC y el retorno de los líderes soberanistas a la rutina autonomista". Su conclusión es mortífera: "A pesar de todos sus errores fatales y sus mentiras,en el clima de fábula de diálogo que han pactado de hace meses Oriol Junqueras y Pedro Sánchez para asegurar a la Generalitat a ERC y el Gobierno al PSOE".