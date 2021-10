Las redes y los medios digitales generan dos bandos enfrentados

La expectativa

Hace 10 años la izquierda independentista abrió una ventana a la esperanza de este país. Nuestra voluntad es abrirla aún más.



Mañana a las 11:00 leeré la 'Declaración del 18 de Octubre' junto a @ArnaldoOtegi en #Aiete.https://t.co/4SFRQbrryx — Arkaitz Rodriguez Torres (@arkarodriguez) October 17, 2021

La realidad

CAS | Declaración del Dieciocho de Octubre.



Declaración que he realizado hoy, 18 de octubre de 2021, junto a @arkarodriguez. pic.twitter.com/ku41v1ZJyN — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) October 18, 2021

El futuro

Solo la izquierda independentista puede cambiar la vida de la gente.

Además de cobijar y amparar el asesinato, prepotentes y egocéntricos https://t.co/Ec8HFSys1L — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) October 17, 2021

Si tú lo dices€

Estadio de Anoeta. 20h16. Estoy solo con mi hijo en mi asiento. No tenemos a nadie a 5 metros a la redonda. Pues tiene que venir uno de seguridad todo cabreado a decirme que me ponga la mascarilla. #Parecemosgilipollas #Askida — Juantxo Iturria (@juantxo_iturria) October 16, 2021

Normalicemos asumir las consecuencias

El @AthleticClub me ha vetado la entrada en San Mamés por "dañar la imagen del club" y no son capaces de decirme desde la oficina del socio cuales son dichas actuaciones. Esto es una puta vergüenza. — Jonan Alart (@j_alart7) October 15, 2021

El domingo por la noche,intentó generar expectativas ante la declaración que él y Arnaldo Otegi leyeron, finalmente, ayer: "Hace 10 añosa la esperanza de este país. Nuestra voluntad es abrirla aún más". El líder de Sortu reclamaba para los suyos el triunfo de la paz sin mencionar a ETA. Pero reconocía implícitamente quey, lo más importante, que se tiraron 40 años manteniendo esa ventana cerrada. Los porqués y los cómos no importaban a Rodríguez: el suyo, en realidad, era un mensaje triunfalista de consumo interno.Solo sé tomarme de una manera los, sobre todo cuando vienen precedidos de un triunfalismo difícilmente justificable: con escepticismo. No voy a abrazar sus anuncios pretendidamente pomposos, ni voy a aplaudir sus avances insuficientes y con retrasos de una década, en el mejor de los casos. El texto que leyó y colgó en sus redesrecoge lo que viene diciendo estos años. Pero sigue omitiendo lo de siempre: ETA parece el volcán de La Palma que, simplemente, se puso a escupir lava. La frase: "Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete" resume cómo trata a víctimas y victimarios.lo tuitea con sarcasmo, pero ha puesto por escrito el deseo de quienes anunciaban y leían ayer con engolada ceremonia que quiereny hace un par de semanas justificaban los "ongi etorris": "Solo la izquierda independentista puede cambiar la vida de la gente". Esa es la aspiración política de Rodríguez y Otegi, pero lo cierto es que, por desgracia, fueron miembros de la izquierda abertzale armados quienes cambiaron la vida de García Arrizabalaga y muchos otros. "Además de cobijar y amparar el asesinato, prepotentes y egocéntricos", termina el tuit esta víctima del terrorismo.Cambio de tema, como toda la ciudadanía vasca, y me fijo en este curioso tuit de un(pero podía haber sido escrito desde San Mamés, Medizorrotza o El Sadar): "Estadio de Anoeta. 20:16. Estoy solo con mi hijo en mi asiento. No tenemos a nadie a 5 metros a la redonda. Pues tiene que venir uno de seguridad todo cabreado a decirme que me ponga la mascarilla. Parecemos gilipollas". Pues no seré yo quien se lo niegue: a mí también me parecen lo que este aficionado sugiere quienesy, en concreto, de la mascarilla, hasta el punto de tuitear que obligan a un empleado a actuar.¿Se tomó la actual junta directiva del Athletic excesivamente mal que un tuitero, buscando más seguidores y más notoriedad, enviara a? Puede. Pero de lo que estoy seguro es de que el tuitero en cuestión tendría que pensar que su actuación podía tener alguna consecuencia más allá de los retuits del momento. Ahora se encuentra con que. El motivo no es una venganza, el motivo es que mandó a esos mariachis. Lo siento, no puedo colaborar a construir una sociedad en la que las decisiones no tienen consecuencias y las instituciones están para machacarlas.