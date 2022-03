No me lo creo

Es violencia de género, "violencia intrafamiliar" es otra cosa: pic.twitter.com/F4CWyNXsif — Javier Durán (@tortondo) March 16, 2022

A estas alturas del siglo XX no soy nada optimista, y por eso no me creo que estemos cerca de un cese de la invasión rusa sobre Ucrania:es capaz de asumir con normalidad elen el que se escondía población civil y junto al que habían pintado la palabra "niños" para que lo leyesen quienes lanzan las bombardeos, así que también lo es de engañarnos con una paz próxima mientras avanza sobre Kiev, que ha sido un objetivo prioritario desde el primer día. Ya no me creo nada, estoy desesperanzado, resignado y cabreado. La de hoy es una columna pesimista, aviso.Lo que está haciendo Putin, pero también lo que están haciendo quienes sepor el morro (y luego los bajan, cuando las amenazas apuntan como misiles), tenemos que grabarlo bien en la memoria o, por lo menos, en las hemerotecas. Por muy difícil que nos lo pongan. Del mismo modo, tenemos que guardar muy bien el relato de los pasos que está dando el: "Vox anuncia un acuerdo con Mañueco para eliminar en Castilla y León el reconocimiento de la violencia machista". Una victoria para el fascismo es una derrota para las democracias.Javier Durán clavó ayer su tuit sobre el paso atrás en consensos fundamentales que PP y Vox han dado en Castilla y León: "Es violencia de género,. Y bajo estas pocas palabras incluía una foto de Teodoro García Egea, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Más claro no puede quedar lo que es violencia intrafamiliar porque, en directo, con todos los detalles. Y más clara no puede ser la maniobra de la extrema derecha, anulando la violencia de género, que ha posibilitado el partido de Núñez Feijóo y Carlos Iturgaiz.¿Andrea Ropero lanzó la pregunta para pillar a? Puede ser. ¿La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en cualquier caso, muestra cómo es, cómo piensa y lo que le importa todo lo que no sea ella misma? Sin ninguna duda. Josué Coello transcribe en su tuit el momento: "Lasincluidas en los famosos 21.000 millones de euros, ¿son un derroche? 'Efectivamente'". Esa fue la escueta pero contundente respuesta de la del PP. "Efectivamente". La populista, cazada a lazo por una pregunta sibilina pero acertada.Sigo en Madrid porque, después de meses viendo(más bien, inactividad) deal frente de la Oficina del Español, por fin podemos compartir una noticia sobre un hecho concreto protagonizado por él: "Toni Cantó, profesor del centro formativo para la ultraderecha de Maréchal Le Pen. Cantó ha sido el encargado deen el instituto de la ultraderechista francesa, uno de los puntos de encuentro actuales de los estrategas y militantes del neofascismo en España" (La Marea). Allí se encontrará con, ambos, ex de Ciudadanos.