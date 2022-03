Nada debe cercenar el derecho a la información

Esto va de informar pase lo que pase

Gracias por el cariño y el reconocimiento pero el "momento chaleco" Ha enmudeció la crónica sobre la penosa situación de los civiles. Si vale para llamar la atención sobre ellos, bueno, pero el periodista no ha de ser la noticia. @MDFzonacaliente @HugoHugobeda pic.twitter.com/1OnJbjQIe3 — Oscar Mijallo (@oscarmijallo) March 18, 2022

Es Klopp y somos todos

Pues Valtònyc tiene razón

A alguns ens persegueixen a Espanya i ens acullen arreu d'Europa. A altres els expulsen d'Europa i gaudeixen d'impunitat a Espanya. pic.twitter.com/dG93eN5pJo — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) March 18, 2022



Una invasión, una ocupación

French activist breaks into Putin's daughter's tacky villa in Biarritz, France, changes the locks and announces that it will now be used to house Ukrainian refugees instead. pic.twitter.com/M72jtKVfQ2 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 14, 2022

Ojalá

Hermann Tertsch ha sido condenado por llamar asesino a mi padre. Hizo lo mismo que @cayetanaAT Ojalá se siga haciendo justicia con estos cobardes que, para hacerme daño a mi y a mi partido, atacaron a mi familia ????https://t.co/4EsToUzirs — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) March 17, 2022

El momento en el que, en pleno directo desde Kiev,se pone elde manos de Hugo Úbeda-Romero y Miguel Ángel de la Fuente, mientras, y pide tranquilidad a Xabier Fortes, al que explica que ellos no van a acudir a un refugio porque su trabajo es buscar dónde caerán los misiles, pone la piel de gallina. Y tiene que servir para recordarnos a todas y todos los compañeros que nada, absolutamente. Y quien lo cercene, con el argumento que sea, no está nunca a favor del periodismo ni de informar.El fútbol me apasiona porque muchas veces sirve para explicarnos: la respuesta dea un periodista británico sobre la posible venta del, hasta ahora en manos de un oligarca ruso afincado en Londres, no va solo de fútbol. El entrenador alemán recuerda al periodista que todos sabíamos lo que pasaba, de dónde viene el dinero, quién lo posee y qué hace con él. Y nos vale para hablar de fútbol y de, pero también para hablar de, en un modelo consumista innecesario e injustificable.ni me gustan sus letras, de la misma manera quepor sus provocaciones, ni que estas hayan sido jaleadas por líderes políticos que ahora abrazan un pacifismo onírico, ni que haya sido elevado, casi, a la categoría de mártir por la libertad de expresión. Pero este tuit me ha parecido claramente acertado: "A algunos nos persiguen en España y nos acogen por toda Europa. A otras les expulsan de Europa y gozan de impunidad en España". El rapero se refiere a cómo Alemania no ha permitido la entrada al país de, española y neonazi declarada.Tengo mis dudas sobre queque resultan indignantes por ostentosos y que son sustraídos a lospor ser rusos y oligarcas. No sé de qué se les puede acusar salvo de haberse enriquecido por nuestra comodidad y de gastarse cantidades indecentes en un barco de recreo. Y nada de eso me parece ilegal. Tampoco es legal ocupar las casas de las familiares directas de Vladímir Putin (su hija y su exmujer, por lo que parece) en, pero sí parece justo en este momento que nos toca vivir, tiempos de guerra, con todas sus consecuencias, y como defensa propia vasca, básicamente.dice muchas cosas a lo largo de la semana entre su colaboración en la SER, las páginas web en las que escribe, su programa en Público y Twitter, y en algunas ocasiones está verdaderamente desacertado, como cuando puso de ejemplo pacifista a la hinchada del Estrella Roja. Pero en otras ocasiones debo sumarme a sus palabras: "Hermann Tertsch ha sido condenado por llamar asesino a mi padre. Hizo lo mismo que Cayetana Álvarez de Toledo. Ojalá se siga haciendo justicia con estos cobardes que, para hacerme daño a mí y a mi partido, atacaron a mi familia". En la vuelta a la mesura, precisamente, todos tenemos algo que decir.