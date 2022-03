El modelo de saltar de sátrapa en sátrapa es muy poco sostenible

"Buscábamos refugio"

Hoy, 21 de marzo, se cumplen 85 años desde que zarpara un carguero desde el puerto de #Bermeo con 450 niñas y niños rumbo a #Burdeos. En 1937, buscábamos refugio.



Ahora podemos ofrecerlo. Apunta: errefuxiatuak@euskadi.eus. Recuerda. Contacta.

Le estamos perdiendo

Es de locos ¡pobres niños!

Pero, ¿por qué?

Me da muchísima rabia la hipocresía. No dejo de pensar en mi abuela y mis padres con DNI español y obligados al exilio en el más inhóspito de los desiertos.

Gracias España.



Gracias España. pic.twitter.com/gKjOBcn8Ha — Ebbaba Hameida ????? (@Ebbaba_H) March 18, 2022

Alguien no lo ha hecho bien

Eso, y fichar como si no costara

Hubo quien vio en Xavi más propaganda que realidad. Más palabrería que acción. Triángulos, la búsqueda del tercer hombre, los extremos abiertos, la presión avanzada, la defensa con el balón... Todos esos conceptos retozaron en su gran obra en el Bernabéu.

El día que conocimos quepara barrer otra ciudad del mapa, la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales recordaba que hace 85 años éramos nosotras y nosotros quienes "buscábamos refugio": el 21 de marzo de 1937 hastaen un barco con rumbo a Burdeos. Por desgracia, el dolor sigue siendo actual, el desgarro, el destrozo, la tragedia, la amenaza de un agresor quenada ha cambiado. Tampoco la necesidad de refugio ni, por suerte, la solidaridad en momentos en los que emerge lo peor de la humanidad.Estamos perdiendo acomo persona que puede aportar algo a la sociedad vasca. Su apuesta por lo irracional, por aplaudir pactos con Vox y por erigirse en el tótem contra todo lo que suene a vasco en la CAV, empieza a resultar preocupante. Pero no por Euskadi, dondeque ha decidido retirarse del posibilismo. Lo que resulta preocupante es que un político crea que es "de locos" que las y los niños ucranianos recibanintegrarse en laso la escuela pública vasca en modelos elegidos por la mayoría de las amas y aitas.Eles bastante difícil de justificar, incluso aunque estemos hablando de gas y no de las personas que se ven más aisladas y solas que la semana pasada en su resistencia contra la ocupación de Marruecos. Intentarpara dejarse dar el abrazo del oso en Marruecos, Irán, Venezuela o Emiratos Árabes es una decisión pésima. Y ya sé que la demanda hay que satisfacerla, que no se trata solo de poner la calefacción, sino del suministros a empresas, pero es evidente quees muy poco sostenible.Suelo poner por delante a la prensa cuando intento: algo hemos hecho mal quienes tenemos que explicar lo importante que es. Pero creo que en el caso del ecologismo y el evidente enfrentamiento que, entre mundo rural y medidas de sostenibilidad, no ha fallado el periodismo, precisamente, que se ha desgañitado (salvo medios que desinforman a la carta para negacionistas y ultras, en general) en difundir mensajes, ejemplos y proyecciones. Pero el gobierno español, este gobierno español,(campo o ecologismo) muy perjudicial.No seré yo quien enmiende a, cuyas crónicas sobre los partidos del FC Barcelona leo sin falta, no por el equipo, sino por el cronista. Pero en el relato épico del Barça que asaltó el Santiago Bernabéu contra pronóstico y que ha permitido a su entrenador hacerse un hueco en la mesa de los adultos, falta un componente muy importante. Así que no contradigo a Cabezas, le complemento: "Triángulos, la búsqueda del tercer hombre, los extremos abiertos, la presión avanzada, la defensa con el balón...". Todo eso ydescomunal.