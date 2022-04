O les paramos o nos aplastan. Hay que elegir

"Es insoportable"

El primo hermano del alcalde hace de intermediario para que un par de colegas (ricos) se lleven seis millones en comisiones y esto es lo que argumenta el Ayuntamiento. Nos toman a la gente por gilipollas una y otra vez, y luego que si odio de clase y no sé qué. Es insoportable. https://t.co/n2aO3EloZT — albertpelias (@albertpelias) April 6, 2022

Que quede negro sobre blanco

Hace un rato Abascal criticaba vía Twitter que Zelensky citara ayer el bombardeo de Gernika. Luego un diputado de VOX, José María Sánchez, sube a la tribuna y compara al presidente del Gobierno con Hitler y a Bolaños con su ministro de propaganda, Goebbles. pic.twitter.com/sYripD1LCM — Lara Hermoso (@lhermoso_) April 6, 2022

No, no vale

Espeluznante la tal Jamardo en el programa de @sonsolesonega



"Ni el que bombardeaba era tan malo ni los bombardeados eran tan buenos"



¡¡Eran nazis arrojando bombas y ametrallando a población civil indefensa un día de mercado, señora!! pic.twitter.com/QhSu5QMItA — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) April 6, 2022

Unidos por lo malo

La CUP, els únics que no aplaudeixen Zelenski abans de la seva intervenció davant del Congrés. — Nicolas Tomás (@nicolastomas) April 5, 2022

Pero, ¿cuántos nazis armados hay?

Pero no iban a desnazificar Ucrania? https://t.co/3Dcjg2O090 — Vicente Ruiz (@vicenruiz) April 7, 2022

Elni es exagerado ni está deformado, es ajustado a la vaga respuesta del ayuntamiento de Madrid (que dice ser la parte perjudicada), y el corolario, el único posible: "El primo hermano del alcalde hace de intermediario para que un par de colegas (ricos) se lleveny esto es lo que argumenta el Ayuntamiento. Nos toman a la gente por gilipollas una y otra vez, y luego que si odio de clase y no sé qué. Es insoportable". Es verdad, es insoportable, es intolerable, es inaguantable, es injustificable y, con la ciudadanía confinada y atemorizada.No sé si, al final, ha sido retirada del diario de sesiones o no las comparaciones que hizo el diputado de, José María Sánchez. Este juez, catedrático en Derecho y ultraderechista, parangonó desde la tribuna a(con una pronunciación, por cierto, como si estuviera habituado a decir la palabra con firmeza) y a, para enfado lógico de cualquier persona con dos dedos de frente. Espero que su intervención se mantenga, que quede escrita, que señale para la historia a quien pronunció esas palabras y que las conozcan quienes les sucedan para no repetirlas.Lo de José María Sánchez no es permisible, aunque si lo ha dicho tiene que constar, como tampoco lo es lo de, que no tuvo problema en alinearse en Telecinco con quienes criticaron la referencia al bombardeo de Gernika en el discurso de Zelenski:, dijo la periodista en televisión sin que nadie le invitara, inmediatamente, a abandonar la mesa y el plató, dejando claro que ese revisionismo histórico y esa bajeza moral no tienen cabida en ningún espacio medianamente digno. O les paramos o nos aplastan. Hay que elegir.Los de Vox, periodistas indecentes, incluidas e incluidos,y retorcieron el fascismo que conjugan con facilidad para echarlo en la cara al de enfrente, pero no son los únicos que mostraron un comportamiento reprobable:que no aplaudieron al presidente ucraniano, los dos de Podemos que se quedaron fuera para evitar esa foto y el secretario general del Partido Comunista, que lo hizo tímidamente y obligado, son de ese tipo de personas capaces de justificar cualquier atrocidad, y es literal:para invadir un país por el morro. Un país en el que sí había grupos nazis, al parecer, organizados incluso en batallones. Eso es tan cierto como que los hay en otras naciones. Por ejemplo: ahora El Kremlin, según varios medios de diferentes países,, precisamente, en El Donbás. Lo que lleva a preguntarme: ¿cuántas milicias fascistas hay solo en Europa, armadas y con entrenamiento militar? ¿Quién está pagando esa formación, equipamiento y municiones? ¿Por qué? ¿Qué están esperando?