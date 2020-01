Máster prematrimonial

Lo que me faltaba. Pan duro para educar a mi hijo. Me basto yo y me sobro, sin terceras personas. Dice el Estado que para evitar hijos no deseados o víctimas de violaciones grupales necesitan un curso. Los encargados de dar ese máster son los ministros de la Iglesia; sabemos que en numerosas ocasiones estos no han podido controlar lo que tienen entre las... Dejemos claras las cosas. En gobernar mi casa, mis normas; mientras sea tu madre y vivas bajo mi techo, harás lo que yo te diga. Ustedes predican con el ejemplo. Ya veo que no son capaces ni de gobernarse a sí mismos como para gobernar a un país. Leyes más duras con los agresores y sin piedad. Los niños son nuestros. Váyanse, cojan su petate y no vuelvan. Nos queda suficiente honradez y lealtad a este país para sacarlo adelante.