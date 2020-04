Las palabras en los tiempos del coronavirus

(Este microrrelato de ficción, entre otros, se da a ingresados por coronavirus en el hospital Virgen del Camino de Pamplona. Una iniciativa de blogsanfermin.com).Estoy en el hospital como tú, con el maldito coronavirus en estos tiempos épicos y pasajeros. Ya salí de la UCI. No permiten visitas. Me quedan los sanitarios. No solo me cuidan: me envuelven en palabras. Sobre todo, Lola, una enfermera que me salva con palabras amorosas. No me ama, claro, pero ama hablarme y escucharme: esto me da aire.Ya no necesito respirador.He vuelto a hablar por teléfono con los míos, mis queridos míos. No sé qué haría sin sus palabras, sin su voz.Lola me ha traído una novela: El amor en los tiempos del cólera. La leí con entusiasmo hace unos treinta años. Cuando sostengo el libro ante los ojos, el libro me sostiene ante el horror.Ya falta menos para volver a casa. Menos para quitarle la corona al virus. Menos para sentirme más viva que antes.Dicto este texto a Lola. Escribe en una libretita azul celeste. Para que te lo dé, aunque no nos conozcamos. Para que me escribas. Para que las palabras nos mantengan a flote, nos respiren. Para que mientras elegimos palabras para decirnos, nos libremos de dar vueltas al sufrimiento. Para encontrarnos con palabras que no esperábamos, con las que nos rescatamos.