Al hilo de una noticia publicada en su periódico sobre la hipertrofia informativa, no me he podido resistir y, permítanme esta licencia terapéutica.Había constatado hace ya tiempo, antes incluso de la pandemia, la labor que pueden desarrollar los medios de comunicación respecto al lenguaje que emplean a la hora de redactar y luego comunicar una noticia.Concretaré (aunque se puede generalizar a todas las televisiones, prensa o radio).En los informativos de EITB, es la que suelo ver habitualmente, el uso de palabras y términos como: "catástrofe sin precedentes", "el índice de contagios se dispara", "la temperatura se dispara o en caso contrario se desploma", "hecatombe sanitaria", "crisis sin precedentes", etcétera. Si se dan cuenta, la palabra dispara/desploma es el nuevo comodín. Como digo, no es exclusivo de este medio, puede ser agotador, extenuante (mi apreciación), ver el programa Al rojo€ de La Sexta, primicia, exclusiva, como nunca se ha visto€ parece que se quieren salir de la pantalla.El fin, creo, es captar la atención y seguidores, en mi caso el efecto es totalmente opuesto, en la calle no escucho que la gente se exprese de esa manera.Estas palabras, ademanes, repetidas de manera constante hacen mella y no son inocuas.El castellano es un idioma rico en palabras, sinónimos, giros que se pueden emplear, significan lo mismo y no restan severidad a la hora de comunicar una noticia. Procuro y propongo comer con la televisión apagada, sabe más sabroso y se alimenta de manera más consciente y pausada. Sin más, un saludo y, ya saben, higiene y distancia.