Las cosas están que arden

Hoy leo en DIARIO DE NOTICIAS de Navarra en la columna de J. Vizcaino, el apoyo de más de 70 altos cargos y expresidentes del Gobierno como González, Aznar, Zapatero y Rajoy al juicio que hoy se somete por la juez Servini, al exministro de Interior R. Martín Villa por las barbaridades cometidas en Sanfermines 1978, Vitoria 3 de Marzo y Montejurra, con consecuencia de 12 muertes. Yo también creo que tan impresentable es este apoyo a Martín Villa, como lo ha sido y es a Josu Urruticoetxea, cada uno con su responsabilidad. Por cierto, y como anécdota, Josu Ternera estuvo como invitado en fiestas de Alsasua (en el Ayuntamiento) el año 2001. Cosas que pasan. Leo también que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro está amenazado de muerte por los EE.UU., además han puesto (D. Trump) precio a su cabeza en 15 millones de dólares. Parece mentira que Trump permita estas atrocidades y no elimine en los EE.UU. las muertes que casi a diario se suceden en ese país contra gente de color por parte de la Policía. Y hablando de presidentes, el de Bielorrusia, Lukaschenko, no quiere dimitir y Rusia le apoya después de ser patente que hubo pucherazo en las recientes elecciones. Si esto no acaba, los muertos se contarán por centenares, otro fiasco. El famoso Pazo de Meirás del caudillo ya parece que pasará a manos del Estado porque se ha demostrado que esa compraventa en 1941 , fue una simulación, más bien fue arrebatada a su Ayuntamiento y gentes del lugar... Veremos qué final tiene. Y los Presupuestos Generales para el año 2021 parece que están dando en piedra, al menos por parte del PP. Los de ERC tampoco están por la labor y Sánchez quiere contar por ahora con los mismos que lograron sacar la moción de censura e incluso con Ciudadanos. Por supuesto el PNV lo tiene claro, va a apoyarlos porque de ello dependen sus grandes obras : TAV, Metro, vertederos, plantas de reciclaje y lo que sea necesario para la CAV. Y claro, como los del PP no apoyarán los Presupuestos, el relevo (ya tardío) del CGPJ tampoco lo van a tocar. Todo está hecho unos zorros y las clases en los colegios y universidades a punto de comenzar. ¡Que los dioses del Olimpo nos protejan!