Yo sé por qué en "escribe un país aquí" el bicho se comporta de manera diferente que en "escribe un país aquí"...No es porque los gobiernos de turno lo estén gestionando mejor o peor. La especie humana es demasiado presuntuosa en creerse que puede llegar a influir significativamente, ni para bien, ni para mal, en la evolución del bicho. El bicho va a su bola.El bicho afecta de manera global y transversal y solamente un comportamiento global puede interferir en su evolución natural. En la medida de que seamos más capaces de pensar, actuar y gestionar como sociedad, y no como individuos, conseguiremos tener alguna influencia sobre lo que está ocurriendo.Incluso aún diría más... ¿acaso no somos nosotros también un bicho? Cosas que se me ocurren en la siesta, escuchando el telediario a lo lejos.