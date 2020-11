Reclamación de la devolución del busto de Gayarre al Ayuntamiento

en marzo de 2020 publicamos en DIARIO DE NOTICIAS un artículo con el título ¿Por qué no podemos ver el busto de Gayarre? A la vista de que el mismo no tuvo recorrido, ya que nadie del Ayuntamiento movió ficha, en mi candidez pensaba que era motivo suficiente para que lo hicieran. Reconozco que soy un aprendiz. Nosotros estamos convencidos de que lo leyeron y que nadie, en nuestra opinión, quiere hincar el diente al problema. No entendemos por qué. Alguien debiera dar las explicaciones oportunas.

El pasado 26 de junio envié nota al Ayuntamiento de Pamplona para que solicitara a la Comunidad Foral la devolución del busto del tenor Julián Gayarre al propietario del mismo, el Ayuntamiento de Pamplona. Una nota automática me indicó que mi aviso había quedado registrado como Avisos/2020/5605. Mes y medio después, el 14 de agosto, me escriben desde el Área de Cultura e Igualdad que "han dado traslado de mi petición al Archivo Municipal para que nos den una contestación que se la trasladaremos€".

A finales de septiembre, al no recibir la contestación prometida que me iban a trasladar del Archivo Municipal, escribo a dicho Archivo, con copia a don Jorge Urdánoz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, exponiendo de nuevo la situación del busto que ya conocen.

Al día siguiente, el mismo Jorge Urdánoz me responde. Y es muy curioso, me pide, (lo explico de forma sucinta) "comprensión, empatía y paciencia por la situación del coronavirus, que él ha tenido conocimiento del tema este verano, que el equipo directivo cambió el año pasado. Que están en ello y que se van a reunir con la Consejería de Cultura del Gobierno de Navarra para incluir en los temas a tratar también el del busto. Añade también que es un tema muy complejo porque atañe a más de una Administración".

Por todo ello, deduzco que ni él ni nadie de esa Área leyó entonces mi artículo de DIARIO DE NOTICIAS del mes de marzo, artículo que atacaba directamente al corazón del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, rescatar para su patrimonio un busto que es suyo. ¿No les interesó? Me parece como poco, muy chocante.

Con el fin de que dicho busto se exhibiera en Pamplona lo regaló Benlliure a la familia de Gayarre, y lo propio hizo esta familia al donarlo al Ayuntamiento. ¿Sería capaz don Jorge Urdánoz de pedirles también empatía, comprensión y paciencia a la familia de Gayarre y a la de Benlliure? Total, han transcurrido setenta y seis años de nada€

También resulta sorprendente que el Archivo Municipal no le informase en todo este tiempo al Área de Cultura de que existía este problema, cuando pertenecen a la misma Área, así deducimos de las palabras de don Jorge Urdánoz cuando nos dice que tuvo conocimiento del asunto este verano. Dejo en el aire mi opinión y que sean los ciudadanos de Pamplona y de toda Navarra quienes se lo cuestionen. ¿Es tan complejo reclamar lo que es de uno? Más de dos años después de dar a conocer esta situación al Ayuntamiento de Pamplona seguimos reiterando la pregunta: ¿por qué no podemos ver aún el busto de Gayarre?