Espejo donde mirar

Está siendo un año difícil este 2020 ¿no?Bueno, en realidad no debiera ser una pregunta, más bien tengo que hacer una constatación, ya que puedo afirmar, sin miedo a confundirme, que casi todos, y digo bien, casi todos, estamos viviendo un año complicado.Pero he dicho casi todos, seguro que si pensáis un poco en alguien cercano, o no tan cercano, encontraréis que algunas personas han sabido y han podido ser positivos, sacar lo mejor de este año complicado, e incluso mejorar su situación personal.Quizá esas personas también han sufrido reveses en diferentes facetas de su vida, pero cuando hablamos con ellas no muestran cansancio, desánimo, pesadumbre o tristeza; más allá, claro, de aquella debida a ponerse en el lugar del otro, cuando, en definitiva, hacen un excelente ejercicio de empatía.Esas personas son un ejemplo, un espejo en el que mirarse. Ellas por sí solas aportan positividad y optimismo, ganas de hacer las cosas, voluntad, energía y espíritu luchador. En muchas ocasiones son así de modo innato, natural, son líderes en sus vidas, y lo que podemos hacer quienes estamos a su alrededor es aprender de ellas, imbuirnos de su personalidad y así conseguir cambiar las cosas, convertirnos en un vagón que sigue al motor de cambio y como consecuencia mejorarnos, mejorando lo que nos rodea, superando todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos.Porque no creáis que quienes son negativos o pesimistas no lo saben; algunos lo que no saben es cómo salir de esa situación y cómo afrontar su negatividad. Para ello, para arrostrar sus problemas, en demasiadas ocasiones buscan que quienes estén cerca se lamenten como ellos, ya sabéis, "las penas si se comparten, son menos penas", o mejor incluso, intentan no sentirse tan miserables haciendo que los demás perciban su situación del mismo modo o peor si cabe.Así que llegados a este punto, acabando el año, con la esperanza de que en el próximo año todo haya pasado y seamos capaces de olvidar (siempre es mejor aprender), nos fijaremos en aquellos que son capaces de motivarnos; busquemos lo que a cada uno de nosotros nos sirve para vivir cada día siendo mejores que el día anterior y sabiendo, además, que con nuestro propio ejemplo conseguiremos ser el espejo donde otros se reflejen, se animen, se incentiven y se estimulen para lograr todo aquello que se propongan.Por último, recordad que hay muchas personas tomando decisiones que nos afectan, esas personas deben ser conscientes que con sus actos empujan las voluntades de quienes recibimos sus indicaciones, que sus actos generan movimientos, inquietudes y que no todo vale. Si bien, no olvidemos que son personas como tú y como yo, que también sufren y que también necesitan ejemplos en los que empujarse y apoyarse.Seamos todos el ejemplo de los demás.