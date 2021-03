Un año de transfuguismo en Estella-Lizarra

Hace un año Estella-Lizarra sufrió un golpe de timón en el Ayuntamiento. Mientras el mundo observaba y padecía las consecuencias de una pandemia que nos ha cambiado la vida, aquí, por la puerta pequeña de atrás, unos pocos decidían que les venía bien repartirse unos sillones.

Los socialistas sufrimos un huracán al ver cómo dos de nuestros representantes anteponían sus intereses personales a los de la ciudadanía. No, la Agrupación Socialista de Estella-Lizarra nunca avaló ni debatió ningún acuerdo con Bildu y Geroa Bai para presentar una moción de censura. Pedimos perdón en su momento y lo volvemos a hacer, un año después, por confiar en quien no supo cuidar de su propia casa.

Al principio, los socialistas estuvimos dirigidos por una gestora. En el peor de los momentos, hizo frente al mayor de los retos, fueron valientes y comprometidos afiliados los que decidieron que había que pasar página. Pasar de los personalismos a hablar de las personas, desde la humildad y el trabajo. Así, se dio paso a un nuevo Comité Local, a un nuevo tiempo en la Agrupación Socialista de Estella-Lizarra, una nueva etapa donde quien importa son los vecinos y vecinas de Estella-Lizarra. (Gracias María, Fran, Bea, Alberto, Fernando).

Da la sensación de que una Agrupación Socialista fuerte incomoda. Por parte de aquellos que entendían que el partido les pertenecía, hemos recibido desprecios y ataques. Mientras, los socialistas demostramos tener ilusión, ganas, compromiso, trabajo y un proyecto progresista.

A día de hoy seguimos con la representación que nos dio las urnas mermada. Hemos visto cómo la respuesta a nuestro trabajo ha sido dar la callada por respuesta, eso nos demuestra que hemos encontrado nuestro camino, que tenemos un programa y que somos una alternativa seria y responsable. No nos verán de brazos cruzados y eso crea nerviosismo. Frente a sus no, sus silencios y cantos de sirena, los socialistas hemos demostrado lo mejor de nosotros mismos, que es nuestro proyecto para Estella-Lizarra.

Nos daban por hundidos y no lo han conseguido, pretenden callarnos con desprecios y mentiras y tampoco lo conseguirán. Tampoco nos convencerán, ofreciendo sillones, quienes pactaron con tránsfugas. No se dan cuenta, pero este PSN-PSOE de Estella-Lizarra no es con el que negociaron la moción de censura, existen compromisos y principios, como el de no votar a favor ni de Bildu ni de Navarra Suma, que defendíamos en campaña, o el de no hacer alcalde en marzo a quien en diciembre se quería demandar.

Un año después, toda la ciudadanía sabe que esta moción de censura se presentó, no por mejorar la vida de los vecinos y vecinas, ni por tener un gobierno autodenominado progresista, sino porque se acordó un año de alcaldía y más áreas municipales. Es el mismo juego político que el protagonizado por las derechas, días atrás, en Murcia. Menuda coincidencia, ambos se jactan de lo logrado. Y es que la política hace extraños compañeros de viaje y hay quienes tendrán en su mochila haberse repartido la alcaldía en pleno estado de alarma por una pandemia.

Los socialistas entendemos la política como la herramienta para transformar la sociedad, para progresar, y la vida enseña que ese camino debe ser recorrido desde la humildad y el respeto que la ciudadanía se merece. Partimos de cero para mostrar nuestro modelo de ciudad, nuestra agenda progresista para Estella-Lizarra, porque, recordemos, somos servidores públicos.

Hace un año decidí no alimentar el discurso revanchista que cargaba contra mi Agrupación, mi partido y mi persona, pero transcurrido este tiempo quiero aprovechar estas líneas para pedir perdón a la ciudadanía y agradecer las muestras de cariño que me llegaron de todos los ámbitos y la confianza de mi partido y Agrupación. A pesar del alto coste, en un año hemos conseguido devolver al PSN-PSOE de Estella-Lizarra al camino del que no debió salir, ahora es momento de afianzar nuestro compromiso con nuestra ciudad, la confianza de los vecinos y vecinas, a través del trabajo, porque así es como mejor defenderemos Estella-Lizarra.

El camino que queda es difícil y apasionante, son inmensos los retos a los que nos enfrentamos, sanitarios, sociales y económicos, mientras nos ponen palos en la rueda, pero somos incansables, y por encima de todo ello está la palabra dada a los afiliados, simpatizantes, votantes, en definitiva, a Estella-Lizarra. No cesaré en el esfuerzo, porque se lo debo a quienes depositaron su confianza en nosotros y a todos aquellos compañeros y compañeras que me han precedido, desde José Luis Castejón a Ignacio Sanz de Galdeano. Gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra labor.

El autor es concejal del PSN-PSOE de Estella-Lizarra