Hostelería, otro cierre más

Ante el nuevo cierre de la hosteleria , otro más, quiero escribir estas líneas para expresar la rabia que me imagino tendremos todos los que nos dedicamos a este bonito pero cada vez mas difícil negocio.Creo que no toda la hostelería es igual, por metros de locales, por público al que van dirigidos, etcétera. Lo digo teniendo otro local de hostelería que lleva un año cerrado por no poder garantizar la seguridad del cliente en este difícil año. Creo que en época de pandemia hay un tipo de hostelería que no pone en peligro a nadie.Llevo junto con mi hermana un restaurante que nuestros padres inauguraron hace 53 años, hemos trabajado estos últimos meses y según nuestros clientes, algunos de riesgo, siendo estrictos con las medidas, usando el metro más que el abridor para poner las mesas y consiguiendo así que el cliente se sienta seguro y quiera volver.Hemos registrado un teléfono por mesa en caso de contagio y no ha sido necesario llamar a nadie. Tenemos el caso de unos trabajadores que se contagiaron en el anterior cierre, al tener que comer en su fábrica.No entiendo por qué se nos ha metido a todos en el mismo saco, no entiendo qué peligro hay en una cafetería que sirva desayunos o un restaurante que dé comidas, siempre que mantenga las distancias.Entre nuestros clientes tenemos trabajadores de la construcción, operarios de fábrica, camioneros, personas mayores que vuelven del médico de pamplona, gente joven... y nadie entiende por qué nos cierran. Si la hostelería en estos casos es tan peligrosa, Urgencias hubiera estado llena de camareros, ¿no?En nuestro caso, en octubre, en mi familia nos contagiamos por mi hija mayor, que lo hizo en el instituto, 18 de su clase de 30 contagiados, porcentaje mucho más alto que el que se dan en nuestra hostelería. Bueno, pues por el covid me tocó estar con mi hija 11 horas en Urgencias y, aunque la atención fue excelente, no vi a nadie desinfectar ninguna silla ni nada, como nos toca a nosotros después de que un cliente tome un café (mesa y silla a desinfectar). La sala entre enfermos de covid y otras urgencias estaba separada por un par de biombos, nada hermético.Otro caso, el otro día fui con mi hijo a una consulta para una pequeña operación que le tienen que realizar y me dicen para firmar un papel en el que si mi hijo se contagia de covid en el centro hospitalario, con esa firma no puedas reclamar nada. A mi pregunta de ¿y si no firmamos? La contestación: ¡pues no le podemos operar! ¿Y si hacemos lo mismo en la hostelería? Ponemos los medios de distancia, gel, mascarillas y demás y hacemos firmar un papel en el que si te contagias no puedas reclamar nada a la hostelería.Por favor pensad un poco, que no todos los establecimientos de hostelería somos iguales, que son negocios todos con productos perecederos que, cada vez que se cierran, suponen muchas pérdidas y que tras estos negocios hay muchísimas familias y otros tipos de negocios que dependen de ellos.Un abrazo y ya falta un día menos.