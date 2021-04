No hay derecho a que 6.500 personas (The Guardian) mueran en obras de construcción de estadios para que cuatro jeques disfruten de un Mundial de Fútbol en Catar, a la puerta de su palacio.No hay derecho a que se juegue una Copa del Mundo en un país de temperaturas extremas para que unos cuantos dirigentes de la FIFA se llenen los bolsillos con comisiones millonarias. ¿Qué será lo próximo, organizarlo en la luna para que se den un viajecito espacial gratis?No hay derecho a que hagamos la ola a un país que se pasa los derechos humanos por el forro, para que un puñado de dirigentes mundiales pasen unos días a papo de rey emérito. Un país donde los trabajadores migrantes viven en condiciones de semiesclavitud y las mujeres todavía necesitan el permiso de su tutor para casi todo.No hay derecho a que se contamine el planeta de esta manera, construyendo infraestructuras que no se utilizarán en el futuro desde la nada para que las cadenas de televisión hagan el agosto. También podríamos crear saunas gigantes en los polos y pistas de esquí en el desierto, así acabaríamos antes con el planeta.Brindo por un apagón de televisiones en el Mundial y por un parón de jugadoras y jugadores de fútbol de todas las categorías. ¡Que por una vez el dinero no lo compre todo!