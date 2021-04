Les escribo este mensaje porque recientemente se han iniciado muchas campañas en todo el territorio vasco a favor de la legalización del acoso sexual de segundo orden, y creo que podría ser interesante dar visibilidad desde sus medios de comunicación a esta necesidad social, porque es importante para luchar contra la violencia machista.En febrero, en la revista científica Violence Against Women, la primera en todo el mundo en materia de violencia de género, se publicó un artículo científico. En este artículo, Ramón Flecha, primer científico del ranking de Google Schoolar en la clasificación Gender Violence, da voz a los relatos de las 6 personas que han sufrido acoso sexual de segundo orden. Esta investigación demuestra que la falta de apoyo lleva a los amigos o familiares de testigos o víctimas a temer represalias.El acoso sexual de segundo orden es el que sufren las personas que defienden o ayudan a las víctimas de violencia de género y que todavía no ha sido legalizado. Es una oportunidad inmejorable para prestarle la atención que merece, para lo cual les escribo para informarles al respecto. Cualquier cuestión no duden en contactarme.