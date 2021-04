Disculpas y agradecimientos

Quiero pedir disculpas y agradecer a los sanitarios que se encontraban la mañana del 25 de marzo en urgencias pediátricas, al médico que intervino a mi hija y a los pediatras y personal de planta 4ª M, por su paciente escucha ante el malestar que yo les transmití por los hechos previos acontecidos. Muchas gracias a todos ellos. Y muchas gracias también a la enfermera del triaje de la noche del 9 de marzo, a la médico de tarde del 21 de marzo del 112, a mi pediatra y enfermera de Buztintxuri la mañana del 22, a la auxiliar de enfermería de tarde del 22 por los comentarios hechos con los que nos hacían sentir que estábamos allá por una bobada; al personal del Consejo Sanitario la tarde del 21 de marzo por tener apagado el teléfono a las 21.45 y no prestar servicio, razón por la que recurrí al 112; a la enfermera del triaje de tarde del 22 por la prioridad que dio a mi hija, gracias, muchas gracias.Gracias también a mi anterior pediatra y enfermero de Buztintxuri por su incompetente actuación; al Gobierno de Navarra por desatender a una paciente no covid en estado muy grave por tener unidades cerradas o transformadas por la covid-19; a es@s radiólog@s que les gusta cobrar guardias, pero no atenderlas. Qué triste es que tengas que ir a urgencias con rabia e ira y decirles "de aquí no me muevo hasta que le hagáis pruebas diagnósticas" con las que, una vez hechas, ingresaron a mi hija para operar de urgencia.