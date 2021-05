Síndrome de Down y la vacuna

Soy una madre de 76 años, con un hijo con síndrome de Down y estoy pasando por un mal momento. Hemos pasado una cuarentena por un positivo de contacto estrecho en el trabajo. Después de 2 PCR a mi hijo, le ha dado negativo. Ahora viene el mal momento al que me refiero, volvemos a la realidad de volver al centro de trabajo sin más protección que la mascarilla, su responsabilidad y el buen hacer de los monitores/as. Cuando acudí al centro de salud a informarme de la vacuna para estas personas, me dieron un teléfono de información y la contestación que he recibido es que la edad establecida para la gente de Down es de 40 años, él tiene 38, ¿no se pueden saltar las normas? Estamos los dos solos en casa, somos dependientes el uno del otro, yo tengo media vacuna. ¿Tenemos que esperar a que la próxima vez dé positivo? ¡Por favor!