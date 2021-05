Sobre las especialidades de Enfermería

Ayer, 12 de mayo, fue el Día Internacional de la Enfermería, y quería aprovechar una fecha tan señalada para reivindicar las especialidades de enfermería. Estas especialidades se crearon con el Real Decreto 450/2005 del 22 abril sobre especialidades de enfermería y son 7: ? Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona)? Enfermería de Salud Mental? Enfermería Geriátrica? Enfermería del Trabajo? Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos? Enfermería Familiar y Comunitaria? Enfermería PediátricaDe estas siete, todas menos Cuidados Médico-Quirúrgicos están desarrolladas con su programa formativo de 2 años de residencia. A pesar de existir a nivel nacional las especialidades, en Navarra sólo Salud Mental y Matrona están reconocidas, es decir, tienen su bolsa específica y oposiciones específicas para especialistas.Este año, debido al covid, la especialidad de enfermería Familiar y Comunitaria ha ido cogiendo más importancia y se están creando bolsas específicas en diferentes comunidades. Sin embargo, pediatría ha quedado olvidada, sobre todo en Navarra, donde tener la especialidad sólo te abre las puertas a la lista especial de UCI neonatal y UCI pediátrica. No existe una bolsa de pediatría, los contratos para la planta de pediatría se realizan desde la lista general y los de la urgencia de pediatría desde la lista especial de urgencias. En esta lista especial de urgencias, por ejemplo, sólo se puede entrar con expertos o con 90 días trabajados, pero la especialidad de pediatría no vale. Esto supone que una enfermera que no ha trabajado nunca en pediatría o que no tiene la especialidad, pero haya hecho un experto en urgencias generales, pueda acabar trabajando en urgencias pediátricas. Y viceversa, enfermeras especialistas en pediatría, con 2 años de formación en todas las áreas de pediatría, no puedan acceder a un contrato en urgencias de pediatría. Tener una bolsa específica de pediatría sería positivo para las enfermeras generalistas que no quieren ir a pediatría, para enfermeras especialistas en pediatría que desean trabajar en cualquier área pediátrica y, sobre todo, para los usuarios, es decir, los niños, ya que serían atendidos por enfermeras que se han formado específicamente para cuidar a los niños en todas las etapas de la infancia, desde el nacimiento hasta la adolescencia.Por eso, quiero aprovechar una fecha tan señalada para nuestra profesión para reivindicar una bolsa específica de cada especialidad tal y como se ha conseguido en Castilla y León.