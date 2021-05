Imaginemos... el río Arga en Pamplona

Debo adelantar que yo no enseñaría a ningún visitante de nuestra ciudad el tramo del río Arga comprendido entre la prensa de San Pedro y lo que va quedando de la presa de Santa Engracia, en la Rochapea, dado su aspecto de abandono y suciedad tanto en el cauce como en ambas riberas, y lo lamento porque, con un mínimo de interés, es claramente mejorable.Y sin embargo, imaginemos...-Imaginemos que el espacio comprendido entre la presa de San Pedro y aguas abajo del puente homónimo se libera de vegetación excesiva nacia en el centro del cauce, evitando así la acumulación de basura y plásticos en posteriores riadas.- Imaginemos, y siguiendo la dirección de la corriente, y en la margen izquierda antes de llegar al viejo molino de la Rochapea (s. XIV), se elimina la ingente cantidad de piedras y rocas, restos quizá de desprendimientos de la base de la muralla y testigos de la antigua fábrica de dicho molino.-Imaginemos que el Ayuntamiento oferta a los inquilinos de esta casa, todavía habitada junto al río, montar un pequeño museo explicativo histórico sobre los molinos (6) que jalonaron la Comarca de Pamplona.-Imaginemos que se arreglan los dos tajamares destrozados del puente de la Rochapea o Curtidores (no es necesario que las nuevas piedras sean del mismo color que las antiguas, por otra parte misión imposible).-Imaginemos un embarcadero nuevo en el Náutico Navarra de Remo y todos los niños/as de Pamplona aprenden a remar.-Imaginemos que, de una forma u otra, desaparecen las tristes ruinas de la casa quemada hace ya años en la cuesta de Curtidores.-Imaginemos que se desatascan los troncos de árboles en las bases de las columnas del puente del antiguo Plazaola.-Imaginemos que tanto en Europa como en Zaragoza (Confederación Hidrográfica del Ebro) admiten que las leyes están hechas para las personas y no al revés.-Imaginemos que ¡por fin! se arregla la presa medieval (s. XII) de Santa Engracia y nuestro histórico Runa-Arga contempla de nuevo a pescadores, piragüistas, remeros, y sin duda, también el renacer de la fauna y flora en sus aguas.-Imaginemos...